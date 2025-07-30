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30 июля 2025 в 13:00

Российские войска сровняли с землей транспортные узлы ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска поразили транспортную инфраструктуру Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении средствами противовоздушной обороны двух управляемых авиационных бомб. Вместе с ними были сбиты 133 беспилотника ВСУ.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, как рядовому ВС РФ Сергею Бурмистрову удалось в одиночку отразить нападение группы диверсантов противника. По словам представителей Минобороны, солдат посреди ночи обнаружил украинскую ДРГ и открыл по ней огонь. Действия российского бойца заставили врагов спешно сооружать укрытие. Таким образом рядовой удерживал натиск противника до прибытия подкрепления.

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