Российские войска сровняли с землей транспортные узлы ВСУ Минобороны: российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

Российские войска поразили транспортную инфраструктуру Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении средствами противовоздушной обороны двух управляемых авиационных бомб. Вместе с ними были сбиты 133 беспилотника ВСУ.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, как рядовому ВС РФ Сергею Бурмистрову удалось в одиночку отразить нападение группы диверсантов противника. По словам представителей Минобороны, солдат посреди ночи обнаружил украинскую ДРГ и открыл по ней огонь. Действия российского бойца заставили врагов спешно сооружать укрытие. Таким образом рядовой удерживал натиск противника до прибытия подкрепления.