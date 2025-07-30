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30 июля 2025 в 15:11

Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»

Мирзаян: Трампу важно скорее добиться начала любого диалога по ультиматуму

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ждет любого ответа российского коллеги Владимира Путина на его «ультиматум», который покажет: в Москве его заметили, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, главе Белого дома важно добиться начала хоть какого-то диалога.

Но Москва прекрасно понимает, что согласие на начало диалога будет восприниматься как готовность идти на уступки. Она молчит и предлагает Трампу самому разбираться с тем, что он сейчас натворил, и самому отвечать за те имиджевые последствия для него, которые повлекут за собой молчание Кремля. Потому он и бесится, — заявил Мирзаян.

По мнению эксперта, ответ от президента России Владимира Путина будет дан на поле боя. Или последует в том случае, если Трамп выставит другие инициативы — не ультимативного характера.

Тогда Путин будет готов отвечать и дискутировать. Но Москва показывает, что разговор в формате ультиматума она не приемлет, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Трамп засомневался в том, что его ультиматум в отношении России сработает. По словам журналистов издания, не прошло и суток после того, как глава Белого дома пригрозил Москве финансовыми санкциями, как он начал колебаться.

США
Дональд Трамп
Москва
Россия
Дмитрий Горин
Д. Горин
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