«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ

Самоприцеливающиеся боеприпасы, которые в СМИ называют «стрелами смерти», позволяют российским войскам эффективно бороться с ПВО ВСУ, сообщил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал видео применения этого оружия под Авдеевкой.

Сейчас из-за работы ПВО ВСУ наша авиация вынуждена использовать планирующие бомбы и сбрасывать их, не подлетая к лини боевого соприкосновения. А если эти бомбы снарядить самоприцеливающимися элементами, то они могут поражать технику ПВО противника в инфракрасном, то есть тепловом диапазоне, — пояснил эксперт.

По словам Сивкова, речь идет, например, о радиолокационных станциях украинских войск, а также о командных машинах. Он уточнил, что именно эти объекты координируют работу пусковых установок.

Если их поразить, то отдельные пусковые установки ракет будут сами по себе почти бесполезны. Кроме того, самоприцеливающиеся боеприпасы могут поражать и самоходные зенитные комплексы типа «Тунгуска», «Бук», IRIS-T. И таким образом сделать ситуацию с ПВО для Киева критической, — заключил эксперт.

Ранее британское издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинские системы противовоздушной обороны стали менее эффективными. Если ранее перехват целей достигал 90%, то сейчас этот показатель упал до 30–35%. По информации газеты, такое падение связано с возросшей нагрузкой на системы противовоздушной обороны.