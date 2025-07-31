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31 июля 2025 в 01:10

Мощная атака на Киев ночью 31 июля: где взрывы, какие цели, что известно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военно-политические Telegram-каналы сообщают о мощной атаке на Киев в ночь на 31 июля. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о ситуации на данный момент, каковы цели налета?

Что известно об атаке на Киев ночью 31 июля

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в украинской столице гремят взрывы и стрельба. По данным авторов, под атакой находится аэропорт Жуляны.

«Гремят взрывы и стрельба: Киев под мощной атакой. В Киеве есть прилеты: под атакой аэропорт Жуляны, есть пожары в Соломенском и других районах, признают местные ресурсы», — говорится в посте.

Позднее канал указал, что на аэродроме расположен позиционный район ЗРК Patriot.

«Только в одном Соломенском районе Киева уже прилёты в 5 локациях: взрывов в столице много, — сообщают киевские ресурсы. <…> Еще около 60 дронов на Киев: начинается вторая волна — мониторы», — отмечается в публикации.

В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева также подтверждается, что российские беспилотные летательные аппараты атаковали аэропорт Жуляны в Киеве. Кроме того, сообщается о сильном пожаре в украинской столице.

«В местных каналах публикуют видео прилетов. Также сообщается о сильном пожаре в Киеве после атаки „Гераней“ по целям противника», — пишут авторы.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Где на Украине сейчас объявлена воздушная тревога

Telegram-канал Colonelcassad сообщает, что в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По информации канала, сигнал звучит в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Также в посте говорится, что в украинской столице, Киевской области, Полтавской и Днепропетровской областях слышны звуки взрывов.

«Взрывы гремят в Киеве, Киевской области, Полтавской и Днепропетровской областях. С мест заявляют о большом количестве беспилотников и попытках сбить БПЛА хаотичной стрельбой в небо», — пишет канал.

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