Налет ВСУ на поезд с детьми, «антиликбез» среди мигрантов в РФ: что дальше

Налет ВСУ на поезд с детьми, «антиликбез» среди мигрантов в РФ: что дальше

Инсайдеры считают, что ВС РФ ответили Украине на хакерский взлом «Аэрофлота» и атаку по поезду с детьми в Сальске, мигрантов хотят лишить бесплатного обучения — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Поезд с детьми — тоже военный объект?

В ночь на 29 июля ВСУ провели массированную атаку с помощью беспилотников по территории Ростовской области. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщали о серии взрывов в небе и сработавших системах противовоздушной обороны, которые сбили несколько воздушных целей.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара ВСУ погиб один человек: в Сальске, на улице Островского, обломки дрона повредили автомобиль, водитель скончался.

Примерно в 02:00 по местному времени дроны ВСУ атаковали железнодорожную станцию Сальск. Ее работа была приостановлена. В результате взрыва БПЛА в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск были повреждены стекла. В РЖД сообщили, что состав был оперативно отведен на безопасное расстояние, пассажиров, в том числе детей, своевременно эвакуировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Поезд дальнего следования на вокзале Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На станции после удара начался сильный пожар. Для тушения привлекли 45 спасателей и 12 единиц техники. После взрывов стало известно о нарушении работы контактной сети. Движение поездов через станцию Сальск было приостановлено.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев предположил, что атака на Сальск могла вестись с любого направления. По его мнению, учитывая близость станции к границе и наличие у ВСУ беспилотников, которые могут преодолеть это расстояние, скорее всего, запуск был с украинской территории.

«Прежде всего, целью ВСУ было ударить по пассажирам. Это была попытка напугать их, в разгар отпусков создать недовольство властью в России. Но люди все понимают, что это, по сути, террористические удары, не затрагивающие военные объекты», — объяснил он.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина делает все, чтобы сорвать переговоры, любые позитивные намерения, которые проявились в процессе встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

«Киеву нужны боевые действия, нужны поставки оружия и гуманитарной помощи, чтобы ее разворовать, чтобы Зеленский и его окружение на этом наживались. Еще одна из задач киевского режима — при помощи ВСУ организовать сбои в работе транспортных магистралей — автомобильных, железнодорожных, а также воздушных гаваней России, что особенно актуально в период отпусков. ВСУ стараются сделать все, чтобы попытаться сорвать россиянам летний отдых», — предположил военный.

Хатылев также отметил, что характеристика ударов ВСУ и их география меняются. При этом, допустил он, у ВС РФ есть возможности запускать гораздо больше дронов и ракет.

«ВСУ же могут лишь мелко напакостить: совершить теракт, атаковав железнодорожную станцию, например. Для того чтобы нарушить железнодорожные перевозки на территории России, нужны огромные силы и средства. Для Украины это невозможно. ВСУ могут наносить точечные удары на определенном участке с помощью беспилотных летательных аппаратов. А организовать хаос и нанести серьезный ущерб они не могут», — заверил он.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По мнению Хатылева, чтобы защититься от подобных атак, Россия должна построить систему обороны как во времена СССР. Он указал на необходимость уничтожать все, что летит в сторону территории страны, еще на подходе к границе.

«Это задача противовоздушной обороны, пограничников, сухопутных войск, военно-морского флота. А если мы будем сейчас С-400 подгонять к железнодорожной станции Сальск и всем другим объектам, то ни сил, ни средств у нас не хватит. Необходимо создавать больше зенитных ракетных комплексов, технических и дальнобойных средств, чтобы обеспечить мирное небо над головой для всех граждан России», — заключил эксперт.

Мигрантов оставят без халявного обучения

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, согласно которому право на получение бесплатного среднего специального образования в России будут иметь только граждане РФ, а дети мигрантов смогут учиться исключительно на платной основе.

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что дети мигрантов, которых сейчас, по его словам, в стране около миллиона, лишают российских студентов доступа к качественному образованию и перспективным рабочим местам, финансируемым за счет налогов граждан РФ.

«Для того, что ли, русские родители десятилетиями работали на страну, исправно платя налоги, чтобы их детей вытесняли мигранты?! Так дело не пойдет», — заявил Слуцкий.

В случае принятия законопроекта мигранты при поступлении в колледжи и техникумы будут обязаны проходить проверку на знание русского языка, также им придется предъявлять документы, подтверждающие законность их нахождения в России. Уточняется, что инициатива направлена на регулирование потока мигрантов, ежегодно занимающих бюджетные места в учреждениях среднего профессионального образования.

«Только так и никак иначе дети приезжих смогут на законных основаниях обучаться востребованным профессиям, не ущемляя прав коренного населения. В перспективе же любое высшее и среднее профессиональное образование мигранты должны получать только на платной основе. Бесплатное образование — русским!» — отметил глава ЛДПР.

Слуцкий также подчеркнул, что дети мигрантов в настоящий момент в массовом порядке занимают дефицитные бюджетные места, лишая россиян возможности получить профессию на льготных условиях.

Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты ЛДПР также предложили лишать гражданства и ввести пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам, которые были осуждены за любые преступления, связанные с наркотиками.

«Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером — в Россию тебе дорога закрыта», — заявил Слуцкий.

Парламентарии считают, что соответствующий закон поспособствует тому, что дети в России будут расти в безопасной среде.

Партия «Новые люди» в свою очередь обратилась с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами — уплату налогов на сумму не менее 10 млн рублей за весь период их пребывания в России.

Также разработанный законопроект предусматривает отмену льгот и пособий для получающих российское гражданство, введение квоты в 5% на долю приезжих иностранцев от численности местного населения и запрет на создание «мигрантских гетто».

Россияне поддерживают ужесточение миграционной политики. Как отметили пользователи соцсетей, ограничения позволили поставить на место приезжих.

«Шах и мат, диаспоры. Радикальный шаг. Но давно назревший. Для приезжих наступают тяжелые времена, теперь придется побороться за возможность учиться и работать в России», — написали комментаторы.

Удары возмездия после сбоя в «Аэрофлоте»

«Аэрофлот» 28 июля столкнулся со сбоем в работе информационных систем и отменой десятков рейсов. Ответственность на себя взяли группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY», которые, как заметили военкоры, имеют проукраинскую и прозападную позицию. Хакеры утверждают, что смогли выгрузить полный массив баз данных истории перелетов и получили доступ к персональным компьютерам сотрудников и серверам систем наблюдения, прослушки и контроля персонала.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в случае подтверждения информации о причастности Украины к взлому «Аэрофлота» Россия должна будет ответить — в частности, ударить по мостам и ж/д станциям.

«Киев перешел к террористическим методам войны, потому что ничего другого давно уже сделать не в состоянии. Мы воюем иначе, стараясь не затрагивать гражданскую логистику, чтобы не создавать проблем простым украинцам. Но если такое продолжится и дальше, вынуждены будем ответить. Нас пытаются лишить авиаперевозок, и в таком случае можно отреагировать асимметрично — ударить по украинской железнодорожной логистике, мостам и станциям», — сказал Журавлев.

По мнению военных аналитиков, уже сейчас можно говорить о первом этапе ответа — география ударов по военным объектам на Украине расширилась, аэропорт под Черниговом в огне. Как сообщили военкоры, по объектам ВСУ в ночь на 29 июля прилетали ракеты «Искандер». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«В Черниговской области мощной атаке подвергся аэродром в Прилуках, сообщалось о взрыве в районе аэропорта и возможном повреждении вертолета ГУР UH-60. О взрывах сообщали из Каменского и Желтых Вод Днепропетровской области», — отметил военный блогер Олег Царев.

Основной целью ракетного удара по Каменскому стал центр реабилитации военных, поблизости с которым расположены здания районного ТЦК, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что география ударов ВКС РФ и дронов-камикадзе по военным объектам Украины начиная с 27 июля становится с каждым днем все шире. По его данным, многократные удары БПЛА и РСЗО коснулись ДНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей.

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Подпольщик уточнил, что целями стали склады с боекомплектами и топливом, мобильные ЗРК в Сумской и Черниговской областях, логистические узлы в Каменском и Прилуках. Также были поражены полевые пункты управления в Славянске и Ромнах и элементы железнодорожной инфраструктуры в районе Прилук и Ромен.

«Сумская и Черниговская области по-прежнему рассматриваются как ключевые для работы по логистике и в качестве прифронтовой зоны. Прилуки и Ромны на прицеле уже не первую ночь. Возможна подготовка к более глубокой фазе ударов либо подавление командных цепочек. Харьковское направление получает систематическое огневое воздействие, особенно в районе Изюма — вероятно, в рамках подготовки к дальнейшим штурмовым действиям ВС РФ. Удары по Одессе и Николаеву — продолжение стратегии по разрушению логистики и портовой инфраструктуры», — пояснил подпольщик.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

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