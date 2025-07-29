Полковник запаса назвал самый эффективный способ защиты России от дронов Хатылев: защитой от дронов ВСУ должна стать система обороны страны, как при СССР

Чтобы защитить гражданские объекты от атак украинских БПЛА, нужно построить систему ПВО как в СССР, рассказал NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, все, что следует в сторону РФ, должно сбиваться на подлете.

Это задача противовоздушной обороны, пограничников, сухопутных войск, военно-морского флота. А если мы будем сейчас С-400 подгонять ко всем объектам, то ни сил, ни средств у нас не хватит. Необходимо создавать больше зенитно-ракетных комплексов, технических и дальнобойных средств для того, чтобы обеспечить мирное небо над головой для всех граждан России, — заявил Хатылев.

Эксперт заверил, что Украина не способна нанести серьезный ущерб и создать хаос в РФ атаками своих беспилотников.

ВСУ могут лишь мелко напакостить, совершить теракт, атаковав железнодорожную станцию, например. Чтобы нарушить железнодорожные перевозки на территории России, нужны огромные силы и средства. Для Украины это невозможно. ВСУ могут наносить точечные удары на определенном участке с помощью беспилотных летательных аппаратов. А организовать хаос и нанести серьезный ущерб они не могут, — заключил аналитик.

Ранее глава Сальского района Ростовской области Владимир Березовский сообщил о возможности повторной атаки ВСУ на Сальск с помощью БПЛА. Он призвал местных жителей быть бдительными и осторожными.