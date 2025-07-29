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29 июля 2025 в 12:48

Сальск оказался под угрозой повторной атаки БПЛА

Березовский предупредил жителей Сальска о повторной атаке БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинская армия может повторно атаковать ростовский Сальск с помощью БПЛА, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский в Telegram. Он призвал местных жителей быть бдительными и осторожными. Других подробностей Березовский не привел.

Возможна повторная атака вражеских БПЛА по объектам города Сальска, — отметил он.

Березовский также сообщал, что два сапера погибли при разминировании украинского беспилотника.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Ростовской области в ночь на 29 июля. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщали о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько воздушных целей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в ночь на 29 июля ударили БПЛА по пяти регионам России. По данным ведомства, атаке подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская и Ленинградская области. В общей сложности дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 дрона.

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