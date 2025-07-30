4 мешка секс-игрушек: отчим годами домогался детей, заставил смотреть порно

В городе Сысерти Свердловской области 39-летний отчим несколько лет издевался над падчерицей и пасынком. Он заставлял детей, которым на тот момент было 8 и 7 лет, смотреть вместе с ним порноролики, домогался их и угрожал расправой. Несовершеннолетние годами жили в страхе и не рассказывали взрослым об издевательствах. Как стало известно о преступлениях, почему мать детей не обратилась в правоохранительные органы, что полицейские нашли у насильника во время обысков, как его накажут — в материале NEWS.ru.

Как насильник стал частью семьи

Мария жила в Сысерти вместе с дочерью Ксюшей и сыном Димой (имена изменены). В 2018 году она познакомилась с Константином, сообщает KP.RU. Женщина рассказала, что ее новый поклонник был очень внимательным и заботливым не только по отношению к ней, но и к малышам.

«Он спрашивал, как у них дела, помогал, когда это было нужно», — сказала Мария.

Спустя год идиллии пара решила сыграть свадьбу. Узаконив отношения, Константин переехал к новой семье. Супруги жили дружно, Мария снимала две комнаты в коммуналке.

Почему в семье прекратилась идиллия

Отношения между супругами изменились примерно через год, когда Мария была беременна третьим ребенком — дочерью от Константина.

«Мы тогда подыскивали квартиру в ипотеку. Но именно в этот период Константин вдруг начал резко отдаляться, перестал обращать на меня внимание и помогать мне. У него начались перепады настроения и резкие приступы агрессии. Он стал кричать на меня и детей», — рассказала Мария.

Пара стала часто ссориться. Женщина не понимала, чем были вызваны резкие перепады настроения у мужа. В результате женщина приняла решение уйти от Константина.

Спустя несколько месяцев Мария родила дочь. Муж встретил ее из роддома, каялся и обещал исправиться. Она поверила супругу и простила его.

«Мы снова стали жить вместе, но вскоре ссоры возобновились. Константин мог пропадать месяцами, а когда возвращался, мы снова скандалили. Он стал поднимать на меня руку, мог отшлепать детей», — заявила Мария.

По ее словам, весной 2024 года муж напал на нее и ее старшую дочь, избив их. После этого женщина подала на развод, Константин съехал, а через несколько месяцев Мария узнала страшную тайну, которую дети скрывали несколько лет.

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Что дети рассказали об издевательствах отчима

Еще до развода Мария стала водить старших детей к психологу. Ксюша и Дима стали нервными и пугливыми. Женщина думала, что они переживают из-за постоянных ссор в семье.

«Сначала дети занимались с психологом онлайн, но летом 2024 года тренер моего сына по плаванию сказала, что Дима стал совсем замкнутым и агрессивным, хотя раньше был позитивным и добрым мальчиком», — отметила Мария.

Тогда она подобрала для сына другого специалиста. В августе 2024 года в ходе одной из бесед мальчик пожаловался психологу на отчима.

«Сын признался, что Константин не раз заставлял его и Ксюшу смотреть с ним порно, угрожал им, запугивал. Он также несколько раз засовывал ему руку в трусы», — рассказала Мария.

После этого психолог поговорила и с Ксюшей, и девочка подтвердила слова брата. Она рассказала, что в мае 2024 года Константин приставал и к ней.

«Он заставил ее смотреть вместе с ним комедию, а сам поглаживал Ксюшу по бедрам», — подчеркнула Мария.

Что грозит отчиму, подозреваемому в педофилии

В сентябре 2024 года Мария подала заявление в Следственный комитет. В октябре женщина получила документы об официальном разводе, а спустя месяц против Константина завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«На очной ставке и в своих показаниях он признался, что показывал детям порно, но заявил, что это было в воспитательных целях и при мне. Это неправда», — рассказала Мария.

На допросах Константин заявил, что его падчерица Ксюша, которой сейчас 15 лет, якобы встречается с 50-летним мужчиной. В СК назначили медицинскую экспертизу, чтобы проверить слова мужчины. Специалисты пришли к выводу, что это ложь.

«Во время обыска в машине Константина были найдены четыре пакета с секс-игрушками. Страшно представить, что дети могут недоговаривать. Они для меня смысл жизни», — сказала мать подростков.

Константину грозит до 20 лет лишения свободы. Пока состоялось первое заседание по этому делу.

В каком состоянии находятся пострадавшие дети

Мария рассказала, что дети все еще не могут прийти в себя. У Димы обострилось врожденное заболевание. Ранее у него были проблемы с костями и суставами. Мальчик раньше ходил с трудом, превозмогая боль, а теперь вовсе не может передвигаться, только на инвалидном кресле.

«Наверное, из-за нервов болезнь прогрессирует», — сказала Мария.

Женщина отметила, что Ксюша стала очень дерганой и постоянно плачет.

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