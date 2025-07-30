Мужа весом 180 кг подбросило как пушинку: жители Камчатки о землетрясении

На Камчатке и Курилах произошло мощнейшее землетрясение с 1952 года. Его магнитуда составила 8,8. Подземные толчки спровоцировали несколько волн цунами. Стихийное бедствие привело к затоплению предприятий, разрушению зданий и повреждению аэропорта. Местные жители уезжают из крупных городов на дачи к знакомым. Что они рассказали о ЧП — в материале NEWS.ru.

Что было разрушено в результате землетрясения на Камчатке

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло 30 июля в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (02:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км.

«Сегодняшнее землетрясение длилось дольше, чем обычно, не менее семи минут. В одной из церквей Петропавловска-Камчатского зазвонили колокола и качались кресты из-за подземных толчков. Люди спасались, выбегая на улицы из квартир», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена в детском саду «Родничок». Место происшествия лично осмотрел губернатор Владимир Солодов. Он поручил специалистам проанализировать до конца суток, насколько безопасна уцелевшая часть детского учреждения.

В аэропорту Елизово на Камчатке во время подземных толчков были повреждены витрины и облицовка стен.

«В районе 03:46 мск шесть рейсов на вылет были задержаны в аэропорту Елизово на Камчатке. Там также падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. Пострадала женщина. Ее состояние оценили как удовлетворительное», — пишет Telegram-канал Mash.

В Петропавловске-Камчатском врачи онкодиспансера продолжили оперировать пациента, несмотря на тряску. На опубликованных кадрах из операционной видно, что медикам пришлось держать больного.

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с ним все хорошо», — сообщил глава регионального Минздрава Олег Мельников. Он поручил представить медиков к госнаградам.

По данным МЧС, жертв в результате удара стихии нет.

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ

«Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание. Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие „Алаид“. Население эвакуировано», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В настоящий момент на Камчатке находятся около восьми тысяч туристов, сообщили NEWS.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, никто из них не пострадал. После цунами на полуострове были временно введены ограничения на посещение природных парков.

Губернатор Камчатки предупредил жителей региона, что ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.

Цунами ударило по Северо-Курильску

После землетрясения на прибрежную зону Северо-Курильска в Сахалинской области обрушились четыре волны цунами. Почти 300 человек эвакуировали из порта.

Частично затопленный город в результате удара цунами засняли с высоты птичьего полета. Кадры опубликовал камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Telegram-канал Amur Mash пишет, что после землетрясения и цунами в домах Северо-Курильска были выбиты стекла, перевернута мебель и техника. Люди провели несколько часов на сопке, так как опасались возвращаться в квартиры и идти на работу. По данным канала, одна из волн унесла в океан пришвартованные суда.

«Припаркованные авто и квадрики помяло кирпичами от обвалившихся печных труб. Пока такой вид отопления власти запретили. Бонусом ко всему апокалипсису вырубилось электричество», — сказано в сообщении канала.

В Северо-Курильске цунами достигло высоты четырех метров после мощного землетрясения в регионе, заявил NEWS.ru житель Петропавловска-Камчатского.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: РИА Новости

«За 65 лет я не видел подобного землетрясения. Думаю, никто [не видел]. Еще сложнее ситуация в Северо-Курильске — курильская гряда островов примыкает к югу Камчатки. Там цунами до четырех метров», — сказал мужчина.

Что рассказали о землетрясении жители Камчатки и Курил

В результате землетрясения на Камчатке несколько человек обратились за медицинской помощью, сообщил Мельников. По его словам, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы», — сказал министр.

В комментариях под официальными публикациями о стихийном бедствии местные жители пожаловались, что им приходится ночевать у знакомых, на дачах или прямо в машинах. Telegram-канал Kamchatka_life.ru опубликовал фото, на котором человек спит прямо на обочине дороги.

«Некуда идти. Периодически подрываюсь от любого толчка, чтобы бежать на улицу», — написала пользователь с ником окси. «А где находиться людям, у которых нет дач, машин? Ни одного пункта в городе нет, куда можно прийти, чтобы были хотя бы палатки. Сколько одиноких пожилых людей, матерей-одиночек — им куда идти?» — заявила пользователь с ником Суслова Лилианна.

В правительстве края объявили, что для жителей Петропавловска-Камчатского, Елизовского округа и Вилючинска были развернуты пункты временного размещения.

«Развернуты пункты временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. По сообщениям министерства по ЧС Камчатского края, опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет. Проводится обследование домов, результаты будут обнародованы 31 июля», — сказали в Telegram-канале правительства.

Жительница полуострова Дарья рассказала NEWS.ru, что на Камчатке остались ее муж и сын. Девушка находится в Москве и вернется домой 6 августа. Стихийное бедствие застало семью Дарьи дома.

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Муж сказал, что такого вообще не встречал. Обычно он у меня спокойный, выдержанный в плане землетрясений. Когда они стояли в безопасном месте, его подбросило как пушинку. При этом супруг — тяжелый, он весит около 180 кг. Они все в порядке, сейчас находятся на даче у знакомых. Трясет еще», — сказала она.

Житель Елизово Андрей рассказал NEWS.ru, что во время землетрясения находился в своей квартире, на четвертом этаже.

«Начало трясти, уровень тряски увеличивался. С полок падали картины и все, что было легкое и неустойчивое. В ванной горел свет — он начал мелькать. Было страшно, как в аду, поскольку это землетрясение для меня первое», — заявил мужчина.

Из-за подземных толчков и цунами в регионе объявили режим ЧС. Губернатор провел срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Учреждения здравоохранения перевели на усиленный режим работы.

Камчатка будет регулярно сталкиваться с мощными землетрясениями, заявил NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян. По его словам, в прошлый раз сильные подземные толчки, вызвавшие цунами, произошли в 1952 году. Это было давно по меркам человеческой жизни, но не геологии.

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