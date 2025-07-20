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20 июля 2025 в 14:13

Гигантские медузы заполонили Азовское море: опасно ли, что делать при ожоге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди пользователей соцсетей в Краснодарском крае и Крыму распространилось видео с полчищами медуз, плавающих в Азовском море. Какой курорт из-за них теперь непригоден для купания, опасны ли медузы и что делать при ожоге?

Что известно о нашествии медуз в Азовском море

В соцсетях и Telegram-каналах распространяются видео с тысячи гигантских медуз, которые заполонили Азовское море. Они сильно жалят отдыхающих и мешают нормально отдыхать. Очевидцы говорят, что в некоторых местах вода стала больше похожа на полупрозрачное желе или кисель.

«Запах непередаваемый, вода щиплет, тошнит, чешется все — и ноги, и спина», — рассказал один из отдыхающих.

Скопления морских обитателей наблюдаются в прибрежной зоне поселка Пересыпь, находящегося в 20 километрах от Темрюка. Аналогичная ситуация у берега станицы Голубицкая. Много медуз вынесло волнами на берег. Много медуз приплыло в район крымской Керчи.

Биолог Вениамин Голубитченко сообщил, что скопившиеся беспозвоночные — это медузы отряда корнеротов, которых к берегам Азовского моря прибил юго-западный ветер, дувший последние два дня. Особи еще молодые, но уже довольно крепкие.

Что будет, если ужалит медуза

«Даже одна медуза корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — предупредил специалист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также он подчеркнул, что купание в море с медузами опасно для здоровья, а массовый контакт с ними может вызвать обширные ожоги и создать угрозу жизни.

Голубитченко добавил, что жгучих корнеротов у кубанских берегов больше всего в июле-августе, но они могут встречаться и в сентябре, если море теплое. От безобидной аурелии они отличаются крупным размером до 50 сантиметров, длинными щупальцами и характерным сине-фиолетовым окрасом.

Подобные нашествия медуз у берегов Краснодарского края периодически случаются — ничего необычного в этом нет, отметил биолог. Медузы слабо сопротивляются течениям и ветрам, поэтому при определенных погодных условиях их скопления могут возникнуть снова.

По мнению ученых, оптимальная температура воды для развития медуз – от плюс 23 до плюс 26 градусов. Из-за установившегося пекла вода у побережья Темрюкского района составляет плюс 28 градусов.

Голубитченко обратил внимание, что численность медуз в Азовском море в целом растет, и причина этого — изменение солености воды.

«Азовское море становится все более соленым. Это связано с засушливым климатом и уменьшением пресного стока рек: пресная вода все чаще разбирается на пути к морю, а соленая вода из Черного моря проникает дальше. В результате фауна и флора Черного моря все активнее обживают Азовское. Вот и корнероты нашли здесь подходящие условия для размножения», — пояснил он.

Что делать, если ужалила медуза

Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова рассказала о мерах первой помощи после контакта с медузой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Океанолог отметила, что яд корнеротов обычно вызывает раздражение и покраснение кожи, может появиться чувство жжения, в редких случаях — язвы. Для взрослых укус данного вида медуз менее болезненный, чем для детей.

Несмотря на отсутствие серьезных рисков для здоровья, Молодцова рекомендовала не плавать среди медуз-корнеротов и не трогать их руками. Если все же случился ожог, первым делом стоит промыть пострадавший участок морской водой, не растирая его. Затем нужно соскрести остатки тканей медузы с поверхности кожи, если они остались. По словам специалиста, лучше делать это не руками, а чем-нибудь пластиковым.

Также при склонности к аллергии можно принять антигистаминный препарат, в тяжелых случаях — обязательно обращаться к врачу.

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