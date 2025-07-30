Ушедший под воду после землетрясения Северо-Курильск засняли с дрона

Ушедший под воду после землетрясения Северо-Курильск засняли с дрона

Северо-Курильск в Сахалинской области, ушедший под воду в результате мощного землетрясения с последовавшим за ним цунами, засняли с высоты птичьего полета, кадры опубликовал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Съемка ролика осуществлялась при помощи дрона. Другие подробности не уточняются.

Северо-Курильск с дрона, — говорится в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

В результате землетрясения и цунами порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами. По данным МЧС России, в городе также обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте.

Кроме того, цунами обрушилось на Елизовский район Камчатки. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.