Названо число туристов, которые могут находиться на Камчатке

Названо число туристов, которые могут находиться на Камчатке РСТ: на Камчатке находится около 7-8 тысяч туристов

Около семи-восьми тысяч туристов находятся в настоящий момент на Камчатке, сообщили NEWS.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, никто из них не пострадал. После цунами на полуострове временно введены ограничения на посещение природных парков.

По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть семь-восемь тысяч туристов, – сообщили в РСТ.

Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

Порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами цунами. По данным МЧС России, в городе также обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте.

Цунами также обрушилось на Елизовский район Камчатки. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал кадры ушедшего под воду Северо-Курильска, снятые с высоты птичьего полета. Съемка ролика осуществлялась при помощи дрона.