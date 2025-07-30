Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 09:20

Названо число туристов, которые могут находиться на Камчатке

РСТ: на Камчатке находится около 7-8 тысяч туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около семи-восьми тысяч туристов находятся в настоящий момент на Камчатке, сообщили NEWS.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, никто из них не пострадал. После цунами на полуострове временно введены ограничения на посещение природных парков.

По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть семь-восемь тысяч туристов, – сообщили в РСТ.

Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля, магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

Порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами цунами. По данным МЧС России, в городе также обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте.

Цунами также обрушилось на Елизовский район Камчатки. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал кадры ушедшего под воду Северо-Курильска, снятые с высоты птичьего полета. Съемка ролика осуществлялась при помощи дрона.

цунами
Камчатка
РСТ
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде пожаловались на нежелание молодежи идти на контракт в ВСУ
«Привычный образ»: в МИД РФ раскрыли смысл фотосессии Залужного для Vogue
Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов России
Михайлов обругал «Локомотив» из-за отказа пригласить Никитина на парад
В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией
Глава крупного предприятия заявил о готовности инвестировать в Домодедово
Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств
ВС России сорвали дерзкий план диверсантов ВСУ в одном регионе страны
На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения
Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России
Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку
АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%
Киты-убийцы научились топить друг друга ради более масштабной цели
Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки
Друг Резника отдал на СВО 120 млн и получил развод: при чем тут Пугачева
ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов
Появились кадры с выброшенными на берег китами
На Украине придумали, как значительно сэкономить на пленных
Трамп разрешил украинским беженцем остаться в США, но с одним условием
Россиянам рассказали, когда картофель подешевеет до «минимума»
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.