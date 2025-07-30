«Уникальные» землетрясения на Камчатке и Сахалине: фото последствий ЧП
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло в Камчатском крае 30 июля около полудня по местному времени (03:00 мск). Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7, а ощущаемость землетрясения составила семь-восемь баллов. Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что событие можно отнести к категории уникальных.
Эпицентр толчка находился в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 километров. Сейсмологи также зафиксировали сильные повторные землетрясения магнитудой 5,1–5,8 на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского. После этого в Елизовском районе Камчатки заметили четырехметровую волну цунами.
Позже стало известно, что угроза цунами объявлена на всех Курильских островах. В частности, оказались подтоплены порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие «Алаид». По словам сахалинского губернатора Валерия Лимаренко, местные жители находятся в безопасности на возвышенности.
По данным министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова, в результате землетрясения пострадало несколько человек, тяжелых травм у них нет. Власти развернули региональный штаб, чтобы координировать действия ведомств и служб после серии мощных землетрясений. Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Солодов. Также открыта горячая линия по телефону: 8 800 141-00-00.
Кадры последствий уникального землетрясения на Камчатке и Сахалине — в галерее NEWS.ru.
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения
Фото: МЧС РФ
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ
Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область)
Фото: МЧС РФ