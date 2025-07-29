Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам России, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать переговорный процесс между Киевом и Москвой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киеву выгодно продолжение боевых действий, так как это позволяет получать западное оружие и средства, которые затем разворовываются.

Украина делает все, чтобы сорвать переговоры, сорвать все позитивные намерения, которые проявились в процессе встреч делегаций Украины и России в Стамбуле. Киеву нужны боевые действия, нужны поставки оружия и гуманитарной помощи, чтобы ее разворовать, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение на этом наживались, — пояснил Липовой.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что украинские войска сталкиваются с перебоями в снабжении из-за логистических проблем. По его словам, доставка грузов на территорию Украины, в том числе из стран Запада, представляет собой сложный процесс, поскольку снабжение идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы.