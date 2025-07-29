Генерал раскрыл тайную стратегию ВСУ против российских туристов

Вооруженные силы Украины пытаются сорвать сезон отпусков в России, атакуя транспортные магистрали, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские силы целенаправленно наносят удары по железнодорожным станциям, автодорогам и аэропортам, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране в пиковый период летнего отдыха.

Одна из задач киевского режима — при помощи ВСУ создать сбои в работе транспортных магистралей: автомобильных, железнодорожных, а также воздушных гаваней России, что особенно актуально в период отпусков. ВСУ стараются сделать все, чтобы сорвать россиянам период отпусков, — пояснил Липовой.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что россиянам при планировании поездок после хакерской атаки на авиакомпанию «Аэрофлот» стоит строить планы с поправкой на возможные действия Украины. Он подчеркнул, что Киев периодически создает неприятности жителям России.