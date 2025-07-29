Россиянам дали ценный совет после взлома «Аэрофлота»

Россиянам при планировании поездок после хакерской атаки на авиакомпанию «Аэрофлот» стоит строить планы с поправкой на возможные действия Украины, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что Киев периодически создает неприятности жителям РФ.

У нас страна находится в состоянии СВО. Это надо понимать, а то у нас все забывают про это. Где Украина может, там и гадит, это надо понимать. Если вы забываете об этом, враги нам об этом напоминают периодически, создают неприятности. И надо к этому быть все время готовым, а не просто думать, что мы живем в мирное время, и планировать поездки с учетом мирного времени. Нужно делать поправку на действия врагов, учитывать определенные форс-мажоры, риски, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что в РФ необходимо усилить киберзащиту на государственном уровне, подключив специалистов ФСБ и МВД, а также провести аудит безопасности. По его словам, особенно это актуально в период летних отпусков. Политолог также предложил создать специальное бюро для разработки новых систем киберзащиты, аналогичное конструкторским бюро в других сферах.

Я считаю, что работа в РФ по кибербезопасности должна вестись на самом высоком уровне. Должны работать соответствующие специалисты из ФСБ, может быть, подключить управление КМВД. Надо думать, какие организационно-управленческие решения нужно принять, может быть, структуры модернизировать. Возможно, нужно говорить о проведении аудита кибербезопасности, особенно в период, когда люди массово летают в пору летних отпусков. Как есть конструкторское бюро у нас, так же должно быть и бюро, которое будет разрабатывать новейшие системы киберзащиты, — резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота», из-за которого были отменены более 40 рейсов, стала хакерская атака. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.