Актер «Универа» объявил, в какой сфере Украина стала мировым лидером Звезда «Универа» Гаврилов назвал Киев лидером на рынке черной трансплантологии

Украина стала мировым лидером по торговле человеческими органами, заявил в интервью Пятому каналу актер Алексей Гаврилов, прославившийся ролью в сериале «Универ». По его словам, страна активно действует на рынке незаконной трансплантологии.

Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина. Это Украина, которая торгует органами и делает это не стесняясь, — заявил Гаврилов.

Актер убежден, что остановить эту преступную деятельность возможно только после победы России в специальной военной операции. По его словам, украинские власти используют военный конфликт как прикрытие для решения политических задач и незаконного обогащения за счет стран-партнеров.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что на передовой на украинской стороне действуют так называемые черные трансплантологи, незаконно изымающие органы у раненых военных. По его словам, российские военные обнаружили в его телефоне соответствующие кадры.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на торговлю органами на Украине. По словам дипломата, человеческие «детали» с легкостью можно приобрести на иностранных онлайн-площадках.