26 марта 2026 в 07:30

Посол Ирана пригрозил США и Израилю последствиями за убийства лидеров

Казем Джалали Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Расправы США и Израиля над лидерами других стран — это преступление, которое не может остаться безнаказанным, заявил в интервью NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали. По его словам, Тегеран в этом вопросе не рассчитывает на международное правосудие и оставляет за собой право на самостоятельный ответ.

Действия Штатов и сионистского режима показали, что их лидеры не придерживаются никаких международных норм или правил и ни одна власть фактически не способна законно преследовать эти преступления. Поэтому страна, ставшая жертвой агрессии, должна воспользоваться своим правом на преследование и наказание виновных в этих преступлениях, — заявил собеседник.

При этом дипломат отметил, что конкретный механизм реализации этого права будет определен иранским руководством в надлежащее время. Джалали также напомнил, что РФ в этом вопросе заняла принципиальную позицию.

Россия с самого начала агрессии против Ирана и совершенных преступлений и массовых убийств занимала принципиальную позицию, осуждала их и поддерживала иранский народ, — подчеркнул дипломат.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и настаивает на заключении прочного мирного соглашения с гарантиями ненападения со стороны США и Израиля. Кроме того, Тегеран добивается смягчения экономических санкций.

