Адвокат дала топ-10 советов, как проверить дачу перед покупкой Адвокат Иванова: перед покупкой дачи нужно запросить все выписки из ЕГРН

Перед приобретением дачи необходимо запросить все выписки из Единого государственного реестра недвижимости, заявила NEWS.ru адвокат города Москвы, эксперт в сфере недвижимости и земельных споров Анастасия Иванова. По ее словам, необходимо также провести проверку на наличие обременений в отношении участка.

Перед покупкой дачи запросите выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Убедитесь, что дом юридически привязан к земле, есть документы-основания, а также проверьте техническую документацию, соответствие строения данным бюро технической инвентаризации и законность перепланировок. Затем уточните, имеет ли участок подходящий вид разрешенного использования, и сверьте наличие точных границ и координат в выписке ЕГРН — без них сделка невозможна. Крайне важно узнать об отсутствии обременений или ограничений, — поделилась Иванова.

Она подчеркнула важность проверки числа зданий на участке и данных в выписке ЕГРН на землю. По словам адвоката, это поможет избежать задержек в сделке и возможных судебных исков о сносе самовольно построенных объектов. Также Иванова порекомендовала запросить историю перехода прав и обратить внимание на продолжительность владения имуществом — это снизит вероятность оспаривания договора.

Проверьте юридическую чистоту продавца и предыдущего собственника: ФССП, «Кадарбитр», «Федресурс», суды по месту жительства продавца, запросите справку НБКИ — убедитесь, что они не имеют финансовых проблем. Также убедитесь в наличии согласия супруга на продажу, если объекты приобретены в браке. Затем проверьте документы на коммуникации и справки об отсутствии задолженности по оплате членских взносов и коммунальных платежей, — добавила Иванова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, адвокат подчеркнула, что при приобретении дома в коттеджном поселке или СНТ важно заранее узнать у соседей о возможных проблемах, таких как состояние дорог или качество коммуникаций. По словам правозащитницы, также стоит выяснить, не было ли каких-либо судебных споров между жителями и властями, которые могут затронуть интересы нового владельца.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Крылан заявил, что даже после выхода из СНТ часть платежей останется. По его словам, сохраняется право на использование инфраструктуры, а также обязанность по ее содержанию.