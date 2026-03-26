Гинеколог рассказала о скрытых заболеваниях, которые проходят бессимптомно

Скрытая дисплазия шейки матки может стать причиной развития рака, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. При этом, по ее словам, это заболевание легко определить уже на первом амбулаторном приеме.

Гинекологические недуги многогранны. Они могут возникать в любом возрасте: от младенчества до глубокой старости. К сожалению, некоторые из них имеют минимальные проявления, и потому поздно диагностируются. Папилломавирусная инфекция и дисплазия шейки матки — пожалуй, самое грозное скрыто развивающееся заболевание. Оно выявляется при проведении планового осмотра и взятия очередного мазка на онкоцитологию и носительство ВПЧ, но при поздней диагностике может приводить к раку, — предупредила Афанасьева.

Она добавила, что миома — это доброкачественное заболевание, при котором в стенке матки образуются узлы из мышечных клеток, окруженные капсулой. По словам гинеколога, если узлы расположены между мышцами или под наружной оболочкой органа, пациентки обычно не испытывают жалоб. В таких случаях, подчеркнула специалист, недуг часто обнаруживается случайно во время планового УЗИ.

Эндометриоз — заболевание, при котором происходит разрастание эндометриоидных гетеротопий в матке и за ее пределами, даже в брюшной полости. На ранних стадиях недуг течет скрыто или с незначительными проявлениями. Пациенток могут беспокоить обильные менструации, периодические боли внизу живота, связанные с циклом. Но данная симптоматика формируется в течение нескольких лет, и поэтому диагностика запаздывает. Все эти болезни хорошо диагностируются на первичном амбулаторном приеме при проведении гинекологического осмотра, — заключила Афанасьева.

Ранее врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Московской области Басир Бамматов заявил, что беременность и роды могут снижать риск развития рака молочной железы и яичников из-за изменений в гормональном фоне. По словам специалиста, вынашивание ребенка существенно влияет на женский организм, сокращая количество овуляций и изменяя уровень важных гормонов.