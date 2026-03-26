Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией

Иран рассматривает проект строительства газопровода с Россией как долгосрочную меру по усилению энергетической конвергенции в Евразии, заявил в интервью NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали. По его словам, этот план приобрел для Ирана системное значение.

С нашей точки зрения, этот проект выполняет несколько ключевых функций: диверсификация маршрутов транспортировки энергоносителей, усиление энергетической конвергенции в Евразии и создание стабильной платформы для долгосрочного сотрудничества Ирана и России на газовом рынке, — заявил дипломат.

Посол подчеркнул, что Иран накопил значительный опыт управления экспортом энергоносителей в условиях несправедливых санкций и уже прорабатывал альтернативные сухопутные коридоры.

Что еще более важно, ирано-российское сотрудничество в энергетическом секторе носит экономический и развивающий характер. Сторонам следует строго воздерживаться от политизации инфраструктурных проектов, поскольку они могут способствовать стабилизации мирового энергетического рынка, — заключил дипломат.

