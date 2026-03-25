Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева

Умерший сценарист и режиссер Тихон Котрелев имел проблемы со здоровьем, в частности у него был панкреатит, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении актера. При этом он не жаловался на самочувствие.

Виделись мы около года назад. В последнее время мы периодически созванивались и списывались. Он никогда не жаловался ни на что. Знаю, что поддерживал свое здоровье, но у него были проблемы с поджелудочной железой — панкреатит, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Котрелев скончался на 50-м году жизни. Он запомнился по сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало». Актер также снимался в проектах «Маргарита Назарова», «Петр Лещенко. Все, что было» и «Космос засыпает». Причины смерти артиста не уточнялись.

До этого стало известно, что Котрелев был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу. Как сообщал Telegram-канал «112», артист три дня не выходил на связь с близкими, что заставило его сестру приехать в его квартиру на Гоголевском бульваре. Причиной инцидента, писало издание, могла стать алкогольная зависимость, которой якобы страдал мужчина.