Ветеринар рассказал, безопасно ли кормить белок с рук Ветеринар Блюменкранц: белка может укусить при кормлении с рук

Во время кормления с рук белка может укусить, отреагировав на резкое движение, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета «РОСБИОТЕХ» Дмитрий Блюменкранц. Он отметил, что животные могут быть переносчиками различных заболеваний.

Любое дикое млекопитающее потенциально может быть носителем возбудителей инфекций. Хотя белки не относятся к основным резервуарам бешенства, теоретическая возможность заражения сохраняется, особенно если животное контактировало с больными хищниками, — рассказал Блюменкранц.

Ветеринар подчеркнул, что укусы белок также могут привести к бактериальным осложнениям. По его словам, в ротовой полости животных содержится разнообразная микрофлора, ее влияние может привести к воспалению.

