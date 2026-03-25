Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:49

Ветеринар рассказал, безопасно ли кормить белок с рук

Ветеринар Блюменкранц: белка может укусить при кормлении с рук

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время кормления с рук белка может укусить, отреагировав на резкое движение, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета «РОСБИОТЕХ» Дмитрий Блюменкранц. Он отметил, что животные могут быть переносчиками различных заболеваний.

Любое дикое млекопитающее потенциально может быть носителем возбудителей инфекций. Хотя белки не относятся к основным резервуарам бешенства, теоретическая возможность заражения сохраняется, особенно если животное контактировало с больными хищниками, — рассказал Блюменкранц.

Ветеринар подчеркнул, что укусы белок также могут привести к бактериальным осложнениям. По его словам, в ротовой полости животных содержится разнообразная микрофлора, ее влияние может привести к воспалению.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.

болезни
здоровье
животные
ветеринары
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.