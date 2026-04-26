Инсульт: группы риска, признаки скорой беды, как спастись. Ликбез от врача

Инсульт — одно из самых опасных состояний с потенциально летальным исходом. Вокруг этого нарушения кровообращения в головном мозге много мифов — от гарантированного паралича до невозможности его предотвратить. NEWS.ru поговорил с врачом-кардиологом Красногорской больницы Андреем Лариным и узнал, как избежать «удара» и кому он угрожает в первую очередь.

Простыми словами — что такое инсульт

Инсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге, приводящее к повреждению или гибели нервных клеток. Существует два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает при закупорке сосудов, питающих мозг, второй — при разрыве сосудов и кровоизлиянии в мозг.

При ишемическом инсульте кровоснабжение мозга внезапно прерывается. Нужно как можно быстрее восстановить его и избежать негативных последствий.

Геморрагический инсульт развивается стремительно — нередко человек теряет сознание буквально за секунды. Здесь нужна срочная нейрохирургическая помощь, иначе исход может быть летальным.

При этом у каждого инсульта есть «терапевтическое окно» — до шести часов. Если успеть ввести препарат или начать лечение в этот промежуток, шансы на восстановление значительно возрастают.

Признаки надвигающегося инсульта

Следует понимать, что раннее распознавание признаков инсульта критически важно. Речь идет о внезапной слабости, онемении лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела, нарушении речи или ее понимания, проблемах со зрением, головокружении, потере равновесия, сильных головных болях без видимых причин.

При подозрении на инсульт необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Далее — уложить человека на бок с приподнятой головой, обеспечить ему доступ свежего воздуха. Не давать пострадавшему еду, воду или лекарства до прибытия врачей. Ни в коем случае нельзя трясти человека или пытаться поднять его на ноги.

Вместе с тем существует распространенное мнение, согласно которому инсульт всегда приводит к параличу и тяжелой инвалидности. В действительности последствия инсульта зависят от его типа, локализации и своевременности медицинской помощи. Многие пациенты при раннем лечении и реабилитации восстанавливают утраченные функции и возвращаются к активной жизни.

Кому инсульт угрожает в первую очередь

Знать о факторах риска необходимо каждому человеку: повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, курение и злоупотребление алкоголем, ожирение, возраст старше 55 лет, наследственная предрасположенность. Отдельно следует отметить именно сахарный диабет: у пациентов с диагностированным заболеванием риск развития инсульта повышается в два раза. Кроме того, у диабетиков чаще встречаются атеросклеротические бляшки и повышен риск тромбообразования.

Если говорить о вредных привычках, заметим, что никотин сужает сосуды, что негативно сказывается на их состоянии. Тогда как злоупотребление алкоголем приводит к ремоделированию сосудистой стенки, она становится ломкой и истонченной.

Можно ли вернуться к нормальной жизни после инсульта

Если инсульт все-таки случился и вы начинаете свой путь восстановления, необходимо подумать о рационе питания. Он должен быть сбалансированным: достаточное потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Ограничьте соль, насыщенные жиры и сахар, избегайте обработанных продуктов и фастфуда.

Питание

Питание не единственное условие правильного восстановления после инсульта. Необходимо запомнить на всю жизнь, что курение — это враг № 1, а алкоголь — враг № 2. Курение — увеличение риска повторного инсульта, алкоголь — взаимодействие с лекарствами и повышение артериального давления.

Отказ от курения

Отказ от табака для заядлого курильщика — это всегда тяжело, но необходимо. Помочь справиться с зависимостью может физическая активность, которая также рекомендована пациентам после инсульта.

Физические нагрузки

Умеренные упражнения помогают восстановлению: ходьба, плавание, йога или специальные упражнения под контролем специалиста. Избегайте перенапряжения и проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок.

Прием лекартсв

Нельзя забыть и о первом этапе восстановления — медикаментозной терапии. Длительный прием следующих групп препаратов может быть необходим: антигипертензивные средства (например, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы), антиагреганты (например, ацетилсалициловая кислота), статины для контроля уровня холестерина, антикоагулянты при нарушениях ритма сердца.

Режим дня

Многие пациенты не уделяют достаточного внимания своему режиму дня и отдыха. Это может служить причиной развития сопутствующих заболеваний и, конечно, стресса. Чтобы минимизировать возможные риски, следует спать не менее 8 часов, ежедневно гулять на свежем воздухе и по возможности отдыхать в умеренном климате, избегая экстремальных температур. Жара, кроме того, также опасна при повышенном и пониженном артериальном давлении, поскольку из-за нехватки кислорода возникают резкие скачки пульса. Старайтесь проветривать помещение и выходить на улицу после обеда.

Жизнь после инсульта требует самодисциплины и поддержки со стороны близких людей, но с правильным подходом пациенту обеспечены полноценные и активные будни. Своевременное обращение к специалистам и следование их рекомендациям — ключ к успешному восстановлению. Инсульт — это не приговор, а вызов, который можно преодолеть.

