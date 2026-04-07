Как помочь человеку при приступе эпилепсии: 6 правил первой помощи

Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, от которого страдают более 50 миллионов человек по всему миру. Самое распространенное ее проявление — это судорожный приступ, который может настигнуть больного в любой момент. Вы сами можете неожиданно стать свидетелем припадка дома или в общественном месте. Поэтому знать правила первой помощи при эпилепсии должен каждый. О том, что делать при приступе эпилепсии и как не навредить пострадавшему, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое эпилептический приступ и как его распознать

Как мы уже отметили, эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Основное проявление болезни — это эпилептический приступ. Чаще всего он выражается как судороги, хаотичные движения, потеря сознания, появление пены на губах (иногда пены с кровью, если больной прикусил язык или щеку). При этом важно помнить, что эпиприступ — не всегда судороги (это может быть замутненное сознание, девиантное поведение, хаотические навязчивые движения) и не все судороги — эпиприступ (это могут быть инсульт, перегрев, гипо- или гипергликемия и не только).

Что же тогда представляет из себя эпилептический приступ? Эпиприступ — это результат чрезмерной электрической активности нейронов головного мозга. Он может выглядеть по-разному, но классический генерализованный (тонико-клонический) припадок имеет те самые проявления, о которых мы рассказали выше. Именно тонико-клонический припадок встречается наиболее часто и сильнее всего пугает людей, не знакомых с алгоритмом действий при эпилепсии.

За секунды или пару минут до начала припадка человек может ощутить ауру: необычный запах, вкус, чувство страха или дежавю. Затем следует потеря сознания с падением.

Основные внешние признаки эпилептического приступа:

резкое напряжение всех мышц (тоническая фаза) — тело вытягивается, дыхание может временно остановиться, лицо синеет;

судороги, ритмичные подергивания конечностей и головы (клоническая фаза);

возможно прикусывание языка, непроизвольное мочеиспускание;

после приступа — спутанность сознания, сонливость, головная боль.

Важно отличать эпилепсию от обморока или психогенного припадка. При обмороке тонус мышц падает сразу, человек валится на землю как тряпичная кукла, а пульс его ослабевает. При эпилепсии же пульс, напротив, учащен, а прикусывания языка и щек или недержание мочи случаются чаще. Если вы не уверены, что именно происходит с пострадавшим, действуйте так, будто у него эпилептический приступ — это самая безопасная модель поведения.

Правило 1. Обеспечить безопасность: убрать опасные предметы

Говоря об алгоритме действий при эпилепсии, важно сказать, что первое необходимое действие — экстренное сканирование пространства. Как только вы поняли, что у человека начались судороги, не пытайтесь удерживать его, но быстро уберите все, обо что он может удариться или пораниться.

Острые углы столов, стулья, стеклянные вазы, тяжелые предметы — отодвиньте все это прочь или закройте собой. Если рядом есть горячие поверхности, вода, открытый огонь — немедленно обесточьте или удалите источник угрозы.

На улице опасность представляют бордюры, края лестниц, рельсы, проезжая часть. Ваша задача — не остановить судороги, а свести к минимуму риск травм головы, переломов и ожогов. Этот этап — основа первой помощи при эпилепсии, и пренебрегать им нельзя.

Правило 2. Уложить на бок и подложить что-то мягкое под голову

Когда опасные предметы удалены, необходимо аккуратно изменить положение тела человека. Сразу после окончания тонической фазы (когда напряжение сменяется подергиваниями) или даже во время судорог, если это не требует грубой силы, поверните пострадавшего на бок. Оптимальная позиция — это устойчивое боковое положение с присогнутым верхним коленом. Такая поза позволяет слюне и крови свободно вытекать изо рта, не попадая в дыхательные пути.

Под голову обязательно подложите что-то мягкое:

свернутую одежду;

рюкзак;

подушку (если вы дома);

собственную ладонь.

Все это куда лучше, чем твердый пол или асфальт. Но не используйте несколько сложенных вещей, чтобы соорудить высокую конструкцию, — это приведет к неестественному изгибу шеи.

Что точно нельзя делать при эпилептическом припадке, так это класть человека на спину. В таком положении западание языка или аспирация рвотными массами очень вероятны и представляют серьезную угрозу жизни.

Правило 3. Засечь время: если больше 5 минут — вызывать скорую

Это обязательное правило, которое отличает бытовую помощь от медицинской. Как только вы увидели начало судорог, взгляните на часы или телефон. Засеките время непрерывного приступа. Большинство генерализованных припадков заканчиваются самостоятельно за 1–3 минуты. Если же судороги продолжаются более 5 минут либо один приступ следует за другим без возвращения сознания — значит, человек вошел в эпилептический статус. Это состояние требует неотложной помощи, так как ведет к гипоксии мозга и необратимым повреждениям.

Резюмируя, когда обращаться к диспетчерам скорой помощи:

при длительности активной фазы приступа свыше 5 минут;

если приступ случился в воде, у беременной, у младенца;

если после приступа не восстанавливается дыхание.

Всегда сообщайте диспетчеру точное время начала и продолжительность приступа. Держите телефон включенным на громкой связи. Помните: зная, когда вызывать скорую при эпилепсии, вы можете спасти пострадавшему жизнь и здоровье.

Правило 4. Что делать категорически нельзя: разжимать зубы, сдерживать, лить воду

Эпилепсия и эпиприступы окружены мифами. Многие из них — не просто проявление невежественности, а потенциальная угроза жизни больного. Так что, говоря об алгоритме действий при эпилепсии, важно сказать и о том, что делать категорически нельзя.

Итак, что нельзя делать при эпилептическом припадке:

Не разжимайте зубы пострадавшего и не вставляйте ему в рот ложку, палец, ремень или любой другой предмет, даже обернутый тканью. Во время приступа челюсти больного сжимаются с огромной силой. Попытка разжать их заканчивается сломанными зубами (и потенциальным вдыханием их осколков), травмами пальцев спасающего и прочими неприятными последствиями. Не беспокойтесь, язык невозможно «проглотить». Напротив, он попадает меж зубов именно при попытках разжать челюсти. Запомните: никогда не кладите в рот страдающего от эпиприступа человека никакие предметы! Не сдерживайте судороги силой. Не давите на плечи, руки и ноги человека. Вы не остановите приступ, но можете обеспечить пострадавшему вывих, перелом или разрыв мышц. Как помочь человеку при судорогах? Помните: ваша задача — не сдерживать конвульсии, а обеспечить пострадавшему безопасное положение тела, в котором он будет защищен от ударов. Не пытайтесь давать больному воду или лекарства. Во время судорог глотательный рефлекс отсутствует. Жидкость или таблетки попадут в трахею и легкие, вызвав аспирационную пневмонию или удушье. Не пытайтесь делать искусственное дыхание, если видите движения грудной клетки. Во время тонической фазы дыхание может временно отсутствовать (до 30 секунд), но затем оно восстанавливается самостоятельно. Искусственное дыхание и массаж сердца показаны только при полной остановке дыхания и потере сознания после окончания судорог.

Теперь вы знаете, что нельзя делать при эпилептическом припадке. Под запретом любые действия, нарушающие принцип «не навреди». Если вы сомневаетесь в последовательности действий и не можете вызвать кого-то более компетентного, выполните правила 1 и 2, засеките время и оставайтесь рядом с пострадавшим.

Правило 5. Когда вызывать скорую обязательно

Помимо эпистатуса — приступа длительностью более 5 минут, — есть другие ситуации, требующие вызова 103 или 112. Вот полный список абсолютных показаний, когда первая помощь при эпилепсии должна перейти в профессиональную:

приступ случился впервые в жизни (при случае, когда пострадавшим является знакомый вам человек без специфического диагноза);

судороги возникли у беременной женщины — это угроза для плода;

приступ произошел в воде (даже если кажется, что все прошло, есть риск вторичного утопления);

после судорог дыхание не восстанавливается более 30 секунд или человек не приходит в сознание дольше 5 минут;

во время приступа человек получил тяжелую травму головы, шеи или кровотечение;

у пациента диабет — необходимо исключить гипогликемическую кому, которая может маскироваться под эпиприпадок;

судороги повторяются серией, и между ними сознание не проясняется (уже упомянутый эпистатус).

В этих случаях не ждите окончания приступа — вызывайте скорую немедленно. Четко опишите диспетчеру произошедшее, в том числе упомянув длительность припадка, и не вешайте трубку, пока не получите обратную инструкцию или подтверждение того, что вызов зарегистрирован.

Правило 6. После приступа: что делать и как поддержать человека

Когда судороги закончились, человек обычно переходит в фазу постприступного оглушения (постиктальную). Он может быть дезориентирован, агрессивен, сонлив или, наоборот, возбужден. Не требуйте от него немедленного ответа на вопросы — его мозг восстанавливается.

Алгоритм действий при эпилепсии после припадка:

Оставьте человека в положении на боку, пока он полностью не придет в сознание. Периодически проверяйте дыхание и пульс. Не давайте пить или есть в первые 15–20 минут — глотательный рефлекс может быть еще неполным. Если губы пересохли, смочите их влажной салфеткой. Говорите спокойно и медленно. Назовите свое имя, скажите: «Вы только что перенесли приступ, вы в безопасности. Ничего страшного, сейчас все пройдет». Избегайте фразы «Ты в порядке?» — человек не в порядке, он напуган и смущен. Лучше: «Я рядом, дышите ровно». Предложите помощь, но не настаивайте. Многие люди с эпилепсией знают свой диагноз и после приступа хотят просто отдохнуть или позвонить близким. Уточните, нужно ли вызвать кого-то. Если приступ случился на улице и человек один, предложите довести до дома или дождаться родственника. Не оставляйте пострадавшего одного до полного восстановления сознания (обычно на это уходит 10–30 минут). Исключение составляют случаи, если вы вызывали скорую и бригада уже приняла пациента.

Отдельно о том, что делать при приступе эпилепсии после его завершения: не задавайте вопросы «как тебя зовут?», «который час?» проверочным тоном — это раздражает. Просто будьте рядом. Если человек попросит не трогать его, отойдите на шаг, но наблюдайте за ним издали. И помните: большинство людей с эпилепсией ведут обычную жизнь, и один приступ — не катастрофа. Ваше спокойствие и знание правильного алгоритма действий при эпилепсии позволяют избежать паники и обеспечить эффективную помощь пострадавшему.

Повторим ключевые точки:

Признаки эпилептического приступа — потеря сознания, напряжение, ритмичные судороги, прикус языка. Первая помощь при эпилепсии — безопасность, устойчивое положение на боку, мягкая опора под голову, контроль времени. Главное — ни ложек, ни воды, ни силы, никаких попыток разжать рот или сдерживать судороги.

Теперь вы знаете, что делать при приступе эпилепсии и как сохранить жизнь и здоровье человеку в критический момент. Берегите себя и будьте внимательны к окружающим.

