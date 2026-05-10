День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 10:10

Репутация на бумаге: как быстро оформить справку об отсутствии судимости

Монитор электронной очереди и окна приема. Центр госуслуг «Мои документы» Монитор электронной очереди и окна приема. Центр госуслуг «Мои документы» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Жизнь порой требует доказать очевидное — что вы законопослушный человек. Справка об отсутствии судимости — это официальный документ МВД России, подтверждающий, что гражданин не привлекался ранее к уголовной ответственности или что преследование в его отношении прекращено. Документ нужен при трудоустройстве в школу, больницу, госструктуру, при усыновлении, оформлении оружия, получении визы или вида на жительство за рубежом. Получить ее сегодня проще, чем кажется, — можно для этого даже не вставать с дивана или офисного кресла.

И чтобы с получением данной справки не было ситуации как в анекдоте, когда мужчина, ранее судимый, запрашивал документ об отсутствии судимости, а получил бумагу с указанием всех его «грехов», изучите правильные способы получения этой справки и что делать, если в ней вдруг указана несуществующая судимость.

Три способа получить справку об отсутствии судимости

Выбирайте тот, что удобен вам:

  1. Через портал «Госуслуги» — самый быстрый и комфортный вариант, подходит и для взрослых, и для несовершеннолетних детей (оформляет законный представитель).

  2. Через МФЦ — подаете документы лично, срок изготовления — до 32 дней (два дня уходят на пересылку бумаг в профильное министерство и обратно).

  3. Через отдел МВД по месту жительства — классический офлайн-путь, справка будет готова в течение 30 календарных дней.

Для ребенка справку об отсутствии судимости оформляет родитель или опекун — любым из перечисленных способов, приложив свидетельство о рождении.

Репутация на бумаге: как быстро оформить справку об отсутствии судимости Репутация на бумаге: как быстро оформить справку об отсутствии судимости Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как получить справку через «Госуслуги»: пошаговая инструкция

Весь процесс занимает не более 15–20 минут на подачу, а готовый документ приходит в личный кабинет.

  1. Войдите на портал gosuslugi.ru с подтвержденной учетной записью.

  2. Перейдите в раздел «Ведомства» → выберите МВД → найдите услугу «Справка об отсутствии судимости».

  3. Нажмите «Начать» и выберите формат: электронный, бумажный или бумажный с апостилем (последний — для предоставления за рубежом).

  4. Заполните форму заявления — потребуются Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные и адрес.

  5. Дождитесь уведомления о готовности — срок составляет до 30 календарных дней.

  6. Скачайте электронный документ или заберите бумажную версию в отделении МВД.

Услуга бесплатна — государственная пошлина не взимается.

Важно знать: срок действия, хранение и что делать при проблемах

Несколько практических советов, которые уберегут от лишних хлопот и нервотрепки:

  • срок действия справки об отсутствии судимости законодательно не установлен, но на практике организации принимают ее в течение 3–6 месяцев с даты выдачи — уточняйте требования там, куда подаете;

  • хранить дома документ можно, и этого достаточно; постоянно носить с собой эту справку, как паспорт, не нужно, ведь бумага предъявляется только по конкретному запросу;

  • потерять такую справку не страшно — справка об отсутствии судимости не содержит персональных данных, которые могут навредить при попадании к мошенникам. Восстановить ее просто: подайте новый запрос через «Госуслуги» или МФЦ — процедура та же, что и при первичном получении;

  • если в справке указана судимость, а вы считаете это ошибкой — обратитесь письменно в ИЦ МВД вашего региона или в ГИАЦ МВД России с заявлением об уточнении сведений, приложив документы, опровергающие данные (например, решение суда о снятии или погашении судимости). При наличии судимости реальной она отразится в документе честно, и это нормальная правовая ситуация.

Справка об отсутствии судимости — один из тех документов, которые лучше иметь под рукой заблаговременно. Оформите через «Госуслуги» сейчас — и будете готовы к любой ситуации, будь то новая работа, поездка за рубеж или важное жизненное решение.

Ранее мы рассказывали, как за 20 минут и без очередей оформить ИНН.

документы
Госуслуги
судимость
советы
лайфхаки
запросы
МВД
инструкции
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
«Пытается играть в трагедию»: Лавров назвал Зеленского комедиантом
Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро
Мальчик погиб в ходе игры в надувном замке
Немец объяснил, почему в Германии по-разному относятся к России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.