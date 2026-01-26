Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:35

Претендентов на гражданство России обяжут показать справку о судимости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правительство России одобрило законопроект, который обяжет иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД, передает ТАСС. В случае наличия судимости, они не смогут претендовать на гражданство.

Правительственная комиссия одобрила Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в РФ и в Федеральный закон о гражданстве РФ, — сказано в сообщении.

Новые правила предусматривают обязательное предоставление справки о несудимости, полученной не позднее трех месяцев до момента обращения за видом на жительство, разрешением на временное проживание либо российским гражданством. Документ должен быть выдан уполномоченным ведомством той страны, откуда прибыл заявитель.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ внесло российское правительство в ноябре 2025 года. Кроме того, инициатива предусматривает отмену всех решений о депортации, сокращении срока временного пребывания и отказах в выдаче документов, принятых после 24 февраля 2022 года.

