Госдума запретила депортировать служащих в ВС России иностранцев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ внесло российское правительство в ноябре 2025 года.

Законопроект запрещает депортацию иностранцев, которые служили по контракту, и предусматривает сохранение права на временное пребывание, вид на жительство и разрешение на работу. Документы также нельзя будет аннулировать.

Кроме того, инициатива предусматривает отмену всех решений о депортации, сокращении срока временного пребывания и отказах в выдаче документов, принятых после 24 февраля 2022 года. Если закон будет принят во втором и третьем чтениях и подписан президентом, он вступит в силу через 10 дней после публикации.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что льготное обучение для вдов участников СВО поможет им получить новую профессию и обеспечить семью, восстановив социальную справедливость. Он пояснил, что законопроект предусматривает право на поступление в вузы без экзаменов, преимущественное зачисление при равных баллах, а также льготы при поступлении в колледжи и на подготовительные отделения.