В Госдуме объяснили необходимость льготного обучения для вдов бойцов СВО

Льготное обучение для вдов участников СВО даст им возможность в будущем обеспечить свою семью, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, данная инициатива поможет восстановить общественное равенство.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготном поступлении в вузы и колледжи вдов участников СВО. Он вносит изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», чтобы предоставить вдовцам и вдовам погибших участников спецоперации новые права при получении образования. Предлагаемый законопроект решает конкретную проблему: многие молодые вдовы, оставшись с детьми, нуждаются в получении новой профессии или полноценного образования, чтобы обеспечить семью, но сталкиваются с невозможностью совместить подготовку к экзаменам, работу и заботу о детях, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что меры поддержки предусматривают право на поступление в вузы на программы бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. По словам депутата, абитуриенты также получат преимущественное право зачисления при равных баллах с остальными поступающими и возможность поступления в колледжи и техникумы независимо от оценок в аттестате. Кроме того, отметил парламентарий, будет рассмотрен вопрос о бесплатном обучении на подготовительных отделениях федеральных вузов.

Особенно важно, что поддержка охватывает все уровни образования: от подготовительных курсов, которые позволят восполнить пробелы в знаниях, до высшего и среднего профессионального образования. Это дает право выбора и возможность встроиться в востребованную специальность. Фактически мы предоставляем шанс начать все заново, получить профессию мечты и уверенность в завтрашнем дне. Законопроект ставит в равные условия вдов участников СВО с детьми погибших, для которых такие квоты уже действуют, это вопрос социальной справедливости, — добавил Чаплин.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил освободить вдов участников СВО от уплаты госпошлины за регистрацию наследуемых автомобилей. По его словам, это поможет снизить финансовое бремя на семьи, которые потеряли кормильца.