ИНН за 20 минут: как получить документ без очередей в налоговой — шпаргалка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Большинство из нас сталкивается с вопросом «Как сделать ИНН?» именно в самый неподходящий момент — при устройстве на работу, открытии счета или оформлении пособия. ИНН, или индивидуальный номер налогоплательщика, — это 12-значный код, который присваивается каждому гражданину России и необходим для уплаты налогов, трудоустройства, получения льгот, кредитов и большинства государственных услуг. Хорошая новость: сегодня узнать ИНН или получить его впервые можно не выходя из дома — через «Госуслуги».

Как получить ИНН взрослому: три пути

Оформить или узнать ИНН сегодня можно несколькими способами — выбирайте тот, что удобнее вам.

  • Через «Госуслуги» онлайн — самый быстрый способ. Войдите в личный кабинет, в строке поиска введите «ИНН», выберите «Получить ИНН», заполните заявление (данные подтянутся автоматически из вашего профиля), подпишите его в приложении «Госключ» с помощью бесплатной электронной подписи. Готовое свидетельство появится в личном кабинете в течение 20 рабочих дней в электронном виде — оно равнозначно бумажному.

  • Через сайт ФНС — зайдите на nalog.gov.ru, введите паспортные данные и дату рождения: в режиме онлайн вы мгновенно узнаете ИНН, если он уже был вам присвоен ранее.

  • Лично в МФЦ или налоговой — возьмите паспорт, заполните заявление по форме № 2-2-Учет. Документ выдадут в течение 5 рабочих дней.

Как сделать ИНН для ребенка

Здесь правила немного отличаются в зависимости от возраста.

  • До 14 лет: ИНН оформляют родители или официальный представитель. Нужно обратиться в налоговую или МФЦ с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка. Документ готов через 5 дней. Также можно зарегистрировать ребенка в «Личном кабинете налогоплательщика» на nalog.gov.ru через МФЦ и тогда узнать ИНН и скачать свидетельство можно онлайн прямо из личного кабинета ребенка.

  • С 14 лет: подросток с паспортом самостоятельно подает заявление через «Госуслуги», МФЦ или налоговую — точно так же, как взрослый.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что делать, если отказали в выдаче ИНН

На практике отказ в выдаче ИНН — явление редкое, но возможное. Налоговая не вправе отказать гражданину России в постановке на учет без законных оснований: четкий перечень причин закреплен в Налоговом кодексе РФ.

  1. Внимательно прочитайте уведомление об отказе — там всегда указана конкретная причина.

  2. Исправьте ошибку в заявлении или добавьте недостающий документ и подайте повторно — при ошибках в документах повторная подача после исправления осуществляется без уплаты госпошлины.

  3. Если вы уверены, что все подано верно, а отказ кажется неправомерным, обратитесь напрямую к начальнику налоговой инспекции: руководитель вправе отменить решение на месте.

  4. Если это не помогло, подайте жалобу в вышестоящее управление ФНС вашего региона через сайт nalog.gov.ru или лично.

  5. Нет прописки? Это не повод для отказа: граждане без регистрации вправе подать заявление в любую налоговую по своему выбору — в поле адреса ставится цифра 3 (отсутствует место жительства).

Если ИНН не находится через «Госуслуги» или сайт ФНС, это тоже не катастрофа: просто обратитесь лично в налоговый орган, и специалист проверит ваши данные напрямую в базе.

Важные советы: хранить, носить, не бояться

Несколько коротких, но полезных вещей, которые стоит знать каждому.

  • Срок действия: ИНН бессрочен. Однажды присвоенный номер остается с вами на всю жизнь, даже при смене фамилии или места жительства.

  • Хранить или носить с собой? Свидетельство ИНН — не удостоверение личности, носить его постоянно с собой не нужно. Достаточно хранить дома. Сам номер ИНН всегда можно узнать онлайн через «Госуслуги» или сайт ФНС за одну минуту.

  • Опасно, если ИНН увидят мошенники? Сам по себе номер ИНН не дает злоумышленникам никаких прав — без паспорта и других документов он бесполезен. Тем не менее публиковать его в открытом доступе в Сети не стоит.

  • Как восстановить при утере? Свидетельство не нужно «восстанавливать» в привычном смысле: сам номер никуда не исчезает. Просто закажите дубликат — через «Госуслуги» (электронный вариант), МФЦ или налоговую (бумажный). Услуга бесплатна.

Видите, как просто? ИНН — один из самых «мирных» документов в вашей жизни: он ничего не стоит, делается быстро и хранится надежно в вашем личном кабинете на «Госуслугах». Пусть оформление пройдет без хлопот!

Валентина Еремеева
