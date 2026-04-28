ИНН за 20 минут: как получить документ без очередей в налоговой — шпаргалка

Большинство из нас сталкивается с вопросом «Как сделать ИНН?» именно в самый неподходящий момент — при устройстве на работу, открытии счета или оформлении пособия. ИНН, или индивидуальный номер налогоплательщика, — это 12-значный код, который присваивается каждому гражданину России и необходим для уплаты налогов, трудоустройства, получения льгот, кредитов и большинства государственных услуг. Хорошая новость: сегодня узнать ИНН или получить его впервые можно не выходя из дома — через «Госуслуги».

Как получить ИНН взрослому: три пути

Оформить или узнать ИНН сегодня можно несколькими способами — выбирайте тот, что удобнее вам.

Через «Госуслуги» онлайн — самый быстрый способ. Войдите в личный кабинет, в строке поиска введите «ИНН», выберите «Получить ИНН», заполните заявление (данные подтянутся автоматически из вашего профиля), подпишите его в приложении «Госключ» с помощью бесплатной электронной подписи. Готовое свидетельство появится в личном кабинете в течение 20 рабочих дней в электронном виде — оно равнозначно бумажному.

Через сайт ФНС — зайдите на nalog.gov.ru, введите паспортные данные и дату рождения: в режиме онлайн вы мгновенно узнаете ИНН, если он уже был вам присвоен ранее.

Лично в МФЦ или налоговой — возьмите паспорт, заполните заявление по форме № 2-2-Учет. Документ выдадут в течение 5 рабочих дней.

Как сделать ИНН для ребенка

Здесь правила немного отличаются в зависимости от возраста.

До 14 лет: ИНН оформляют родители или официальный представитель. Нужно обратиться в налоговую или МФЦ с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка. Документ готов через 5 дней. Также можно зарегистрировать ребенка в «Личном кабинете налогоплательщика» на nalog.gov.ru через МФЦ и тогда узнать ИНН и скачать свидетельство можно онлайн прямо из личного кабинета ребенка.

С 14 лет: подросток с паспортом самостоятельно подает заявление через «Госуслуги», МФЦ или налоговую — точно так же, как взрослый.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что делать, если отказали в выдаче ИНН

На практике отказ в выдаче ИНН — явление редкое, но возможное. Налоговая не вправе отказать гражданину России в постановке на учет без законных оснований: четкий перечень причин закреплен в Налоговом кодексе РФ.

Внимательно прочитайте уведомление об отказе — там всегда указана конкретная причина. Исправьте ошибку в заявлении или добавьте недостающий документ и подайте повторно — при ошибках в документах повторная подача после исправления осуществляется без уплаты госпошлины. Если вы уверены, что все подано верно, а отказ кажется неправомерным, обратитесь напрямую к начальнику налоговой инспекции: руководитель вправе отменить решение на месте. Если это не помогло, подайте жалобу в вышестоящее управление ФНС вашего региона через сайт nalog.gov.ru или лично. Нет прописки? Это не повод для отказа: граждане без регистрации вправе подать заявление в любую налоговую по своему выбору — в поле адреса ставится цифра 3 (отсутствует место жительства).

Если ИНН не находится через «Госуслуги» или сайт ФНС, это тоже не катастрофа: просто обратитесь лично в налоговый орган, и специалист проверит ваши данные напрямую в базе.

Важные советы: хранить, носить, не бояться

Несколько коротких, но полезных вещей, которые стоит знать каждому.

Срок действия: ИНН бессрочен. Однажды присвоенный номер остается с вами на всю жизнь, даже при смене фамилии или места жительства.

Хранить или носить с собой? Свидетельство ИНН — не удостоверение личности, носить его постоянно с собой не нужно. Достаточно хранить дома. Сам номер ИНН всегда можно узнать онлайн через «Госуслуги» или сайт ФНС за одну минуту.

Опасно, если ИНН увидят мошенники? Сам по себе номер ИНН не дает злоумышленникам никаких прав — без паспорта и других документов он бесполезен. Тем не менее публиковать его в открытом доступе в Сети не стоит.

Как восстановить при утере? Свидетельство не нужно «восстанавливать» в привычном смысле: сам номер никуда не исчезает. Просто закажите дубликат — через «Госуслуги» (электронный вариант), МФЦ или налоговую (бумажный). Услуга бесплатна.

Видите, как просто? ИНН — один из самых «мирных» документов в вашей жизни: он ничего не стоит, делается быстро и хранится надежно в вашем личном кабинете на «Госуслугах». Пусть оформление пройдет без хлопот!

