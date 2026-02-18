Как понять, что вам звонят мошенники, и по каким сценариям они работают сегодня

Звонок от мошенника: как распознать и что делать, чтобы не стать жертвой в 2026 году

Как понять, что вам звонят мошенники, и по каким сценариям они работают сегодня

Сегодня телефонные мошенники стали придумывать все более изощренные схемы обмана слишком доверчивых граждан, используя психологическое давление и технические новшества. Самое обидное, что от рук злоумышленников, которых все сложнее вычислить и наказать, страдают самые незащищенные слои населения — пенсионеры или одинокие люди. Они рады общению, чем пользуются звонящие «доброжелатели», затем лишающие бабушек и дедушек средств к существованию. Мы расскажем, как понять, что разговор по телефону вы ведете с мошенником и расскажем про признаки такого «развода».

Почему мы верим незнакомцам по телефону

Самое страшное, что мошенники имеют доступ к нашим персональным данным: знают ФИО, место жительства, иногда данные родственников, место работы и информацию из соцсетей. Имея такие сведения, они могут вызывать больше доверия у своих жертв и имеют больше пространства для своего криминального творчества. Когда незнакомец обращается к вам по имени и отчеству и называет ваш адрес, бдительность невольно притупляется. Однако именно в этот момент важно сохранять холодную голову.

Как понять, что вам звонит мошенник, и по каким сценариям они работают сегодня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преступники работают как опытные охотники: они долго выслеживают «дичь», изучают ее повадки и бьют в самое уязвимое место. Для пожилого человека таким местом является страх за близких или за свои немногочисленные накопления. Для молодежи — страх перед законом или потерей доступа к цифровым сервисам. Понимание того, как защититься от телефонных мошенников, начинается с осознания: на том конце провода сидит не «майор полиции» и не «менеджер банка», а расчетливый манипулятор.

Главные признаки мошеннического звонка: номера, срочность, эмоциональное давление, запрос данных

Существуют определенные маркеры, позволяющие быстро завершить опасный диалог. Главный признак, что разговор по телефону идет с мошенником, имеет вполне конкретный стиль — это всегда создание стрессовой ситуации.

Скрытые или подменные номера. Часто звонки поступают с номеров, похожих на официальные телефоны ведомств, или через мессенджеры. Помните: официальные структуры редко звонят через WhatsApp или Telegram. Сверхсрочность. Вам не дают времени подумать. Нужно «прямо сейчас» спасать деньги, подтверждать операцию или выручать внука. Это делается для того, чтобы вы не успели включить логику. Запрос конфиденциальных данных. Ни один настоящий сотрудник не спросит у вас CVC-код с оборота карты, коды из СМС или пароль от личного кабинета. Эмоциональные качели. Сначала вас пугают («ваши деньги похищают»), а затем предлагают «спасение» («переведите их на безопасный счет»).

Если вы чувствуете, что вас торопят и пугают, это первый сигнал к тому, как понять, что звонок от мошенника совершается прямо сейчас. Настоящий сотрудник банка в случае подозрительной активности просто заблокирует карту и предложит вам лично явиться в отделение с паспортом.

Звонок от мошенника: как распознать и что делать, чтобы не стать жертвой в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ-5 актуальных схем: «родственник в беде», «сотрудник банка/полиции», «блокировка карты», «выигрыш», «соцопрос»

Чтобы успешно противостоять злоумышленникам, нужно знать их «репертуар». Рассмотрим распространенные схемы телефонного мошенничества, которые приносят преступникам самый большой улов.

«Родственник в беде». Это классика, которая до сих пор работает. Звонящий представляется сыном, внуком или сотрудником ДТП. Голос обычно тихий, искаженный «травмой». Легенда проста: совершено преступление или авария, нужны деньги, чтобы «замять» дело. На сомневающуюся жертву давят авторитетом якобы присутствующего рядом следователя. «Сотрудник банка или полиции». Здесь эксплуатируется уважение к закону и страх потери денег. Вам сообщают о попытке взять кредит на ваше имя или о «подозрительном переводе». Чтобы остановить операцию, просят продиктовать данные карты или перевести средства на «специальный защищенный счет». Запомните: безопасных счетов в природе не существует, это счета самих преступников. «Блокировка карты или сим-карты». Мошенники пугают отключением связи или личного кабинета «Госуслуг». Чтобы «продлить договор», просят назвать код из сообщения. Получив его, они заходят в ваш аккаунт и меняют пароли, получая доступ ко всем вашим финансам и документам. «Выигрыш в лотерее». Вам сообщают о внезапной удаче. Чтобы получить приз, нужно лишь оплатить «небольшой налог» или «комиссию за перевод». Как только деньги уходят, организаторы исчезают. «Соцопрос или запись к врачу». Под видом безобидного опроса или предложения записаться на диспансеризацию мошенники выманивают персональные данные или просят подтвердить личность через СМС-код, который на самом деле является кодом подтверждения транзакции.

Звонок от мошенника: как распознать и что делать, чтобы не стать жертвой в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если жертва начинает сомневаться, преступники переходят к агрессии. Они могут угрожать уголовной ответственностью за «разглашение банковской тайны» или «препятствование следствию». Это верный способ, как разоблачить мошенника по телефону: настоящий полицейский никогда не будет угрожать по телефону за отказ продолжать разговор.

Как вести себя в разговоре: вопросы-проверки, правило «не называть данные», алгоритм действий

Если вам поступил подозрительный вызов, главное правило — не вступать в дискуссию. Чем дольше длится разговор с мошенником по телефону, признаки которого вы уже заметили, тем больше у него шансов найти к вам подход.

Что делать, если позвонил мошенник:

Немедленно прервите разговор. Просто положите трубку без объяснения причин. Возьмите паузу. Если речь шла о банке, сами наберите номер, указанный на вашей карте. Если о родственнике, позвоните ему напрямую. Ничего не называйте. Это золотое правило: ни одной цифры из СМС, никаких кодов и паролей.

Чтобы понять, как разоблачить мошенника по телефону, задайте ему уточняющие вопросы, на которые у него нет ответов в скрипте. Спросите: «В каком именно отделении полиции вы находитесь?», «Как фамилия моего участкового?», «По какому адресу я могу подъехать для личной встречи прямо сейчас?» Мошенники обычно начинают путаться или просто бросают трубку.

Почему мы верим незнакомцам по телефону Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алгоритм действий должен быть четким: выслушали — усомнились — положили трубку — перезвонили в официальную инстанцию. Это самый надежный способ узнать, как понять что звонок от мошенника был попыткой кражи.

Куда жаловаться и как защитить пожилых родственников

Если вы все же стали жертвой обмана, нельзя медлить. Первым делом нужно заблокировать все карты и счета через официальное приложение банка или по телефону горячей линии. Затем необходимо написать заявление в полицию. Важно сохранить все данные о звонке: номер телефона, время, сумму перевода и реквизиты, на которые ушли деньги. Даже если шансы на возврат невелики, ваша информация поможет правоохранителям выйти на след преступной группы.

Вопрос о том, как защититься от телефонных мошенников, особенно остро стоит для семей с пожилыми родственниками. Вот несколько советов, как уберечь родных:

Установите определитель номера. Современные приложения маркируют подозрительные звонки как «спам» или «мошенничество».

Настройте лимиты. Установите в банковском приложении родственника лимит на переводы и снятие наличных.

Постоянный контакт. Договоритесь, что по любым финансовым вопросам они сначала звонят вам.

Просвещение. Дайте им почитать данный материал. Знание того, какие бывают распространенные схемы телефонного мошенничества, — это лучший щит.

Куда жаловаться и как защитить пожилых родственников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часто звонки из банка или из полиции мошенники совершают в дневное время, когда работающие члены семьи заняты. Предупредите стариков, что никакие важные вопросы по телефону не решаются. Если «следователь» требует денег, это преступник. Если «банкир» просит код, это вор.

Информационная гигиена сегодня так же важна, как и обычная. Мы должны понимать, что звонки из банка или полиции мошенники используют лишь как маску, чтобы добраться до наших кошельков. Будьте бдительны, не бойтесь показаться грубыми, прерывая звонок, и всегда проверяйте информацию. Помните, что ваша безопасность в ваших руках, а лучшая защита — это информированность и спокойствие.

Чтобы быть в курсе самых новых методов работы телефонных мошенников, периодически проверяйте актуальную информацию, которую публикуют специалисты по информационной безопасности ЦБ РФ.

Ранее мы рассказывали, как вычислить мошенническую схему при покупке квартиры на вторичке.