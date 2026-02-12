Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 08:10

Мошенники в России взялись за старое

Мошенники стали чаще звонить жертвам на стационарный телефон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники стали чаще звонить жертвам на стационарный телефон, заявил РИА Новости руководитель направления антифрода «Билайна» Александр Фадеев. Он отметил, что число таких случаев аферы стало расти летом 2025 года.

Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны, — сказал Фадеев.

Эксперт объяснил, что обманывать людей с помощью стационарного телефона проще, так как он не защищен на уровне сети, также не у всех у них есть определитель номера. Фадеев добавил, что у россиян также есть некоторый кредит доверия таким телефонам, поскольку им пользуются редко и домашний номер в качестве контактного почти никто не оставляет. Поэтому они считают, что звонить на него могут в основном близкие люди.

Эксперт указал, что чаще всего мошенники звонят россиянам, чтобы предложить модернизацию телефонной линии. Также они призывают оплатить якобы просроченные счеты и переоформить документы для пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать сообщения о валентинках от миллиардера Павла Дурова и просить перейти по ссылке. Некоторые из них ведут на фишинговый сайт с обещанием розыгрыша дорогой техники.

