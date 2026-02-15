Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана

IT-эксперт Лунев: критическое мышление стало главным щитом от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Критическое мышление является ключевым фактором цифровой безопасности в условиях роста сложности мошеннических схем, заявил руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев. В беседе с РИА Новости он пояснил, что злоумышленники активно переходят к точечным атакам через социальную инженерию, где осознанность пользователя играет решающую роль.

Мошенники все чаще используют схемы мошенничества на базе глубокой социальной инженерии, которые сложно идентифицировать автоматически. В этих условиях решающую роль играет способность человека подвергать сомнению подозрительные просьбы, даже если они поступают из знакомых источников, — отметил эксперт.

Ранее появилась информация, что аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома. В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.

