Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана

Критическое мышление является ключевым фактором цифровой безопасности в условиях роста сложности мошеннических схем, заявил руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев. В беседе с РИА Новости он пояснил, что злоумышленники активно переходят к точечным атакам через социальную инженерию, где осознанность пользователя играет решающую роль.

Мошенники все чаще используют схемы мошенничества на базе глубокой социальной инженерии, которые сложно идентифицировать автоматически. В этих условиях решающую роль играет способность человека подвергать сомнению подозрительные просьбы, даже если они поступают из знакомых источников, — отметил эксперт.

Ранее появилась информация, что аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома. В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.