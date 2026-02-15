Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры

Аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома, следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Схема выглядит так: потенциальная жертва получает ссылку на скачивание VPN, переходит по ней и видит процесс загрузки. Затем система перенаправляет пользователя в настройки телефона для подтверждения установки, и тот неосознанно дает мошенникам полный доступ к устройству и данным.

Получив контроль, злоумышленники подают заявки на микрозаймы. В ведомстве напоминают: любые неизвестные ссылки — риск для финансов и личной информации.

В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.

Ранее сообщалось, что аферисты модернизировали старую схему с фальшивой курьерской доставкой, сделав ее эмоциональнее: теперь они звонят или пишут от имени родственников жертвы, предварительно собирая их личные данные из соцсетей. Мошенники узнают имена, фамилии, город и даже находят фотографии близких, чтобы их сообщения выглядели правдоподобно.