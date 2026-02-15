Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 06:58

Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры

МВД: мошенники внедряют поддельное VPN-приложение для получения микрозаймов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аферисты распространяют через различные мессенджеры поддельные VPN-приложения, чтобы получить доступ к телефонам жертв. После установки они оформляют микрозаймы от имени пользователя без его ведома, следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Схема выглядит так: потенциальная жертва получает ссылку на скачивание VPN, переходит по ней и видит процесс загрузки. Затем система перенаправляет пользователя в настройки телефона для подтверждения установки, и тот неосознанно дает мошенникам полный доступ к устройству и данным.

Получив контроль, злоумышленники подают заявки на микрозаймы. В ведомстве напоминают: любые неизвестные ссылки — риск для финансов и личной информации.

В МВД призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Единственный способ защиты — скачивать софт только из официальных магазинов.

Ранее сообщалось, что аферисты модернизировали старую схему с фальшивой курьерской доставкой, сделав ее эмоциональнее: теперь они звонят или пишут от имени родственников жертвы, предварительно собирая их личные данные из соцсетей. Мошенники узнают имена, фамилии, город и даже находят фотографии близких, чтобы их сообщения выглядели правдоподобно.

мошенники
VPN
микрозаймы
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
ПВО сбила 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион
Москва приняла одно решение после атаки Киева на резиденцию Путина
Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля
Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры
Названо самое распространенное в России преступление
Петербургским курьерам предложили зарплату в 277 тыс. рублей
В РАНХиГС перечислили свои самые востребованные специальности
Войсковой священник рассказал, как орел спас штурмовика от дрона ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля
Треть мигрантов провалила первую попытку сдать экзамен по русскому языку
Юрист назвал организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Олимпиада-2026: что смотреть 15 февраля, расписание, выступают ли россияне
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.