Врач объяснила, почему человек внезапно забывает, зачем зашел в комнату

Смещение фокуса внимания при переходе из одного пространства в другое заставляет мозг сбрасывать предыдущую задачу, из-за чего человек резко забывает, зачем зашел в комнату, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, как только люди возвращаются в исходную локацию, контекст восстанавливается, и нужное действие тут же всплывает в памяти.

Иногда мы заходим в комнату и резко забываем, зачем шли. Так бывает, потому что мы перемещаемся из одного пространства в другое, и мозг начинает менять фокус. Получается, что было актуально раньше, уже не имеет смысла. В такое время фокус смещается. Так, стоит нам вернуться в другую комнату, мы вспоминаем, что нам нужно. Чаще всего провалы связаны с тем, что в нашей жизни стало много информации фоном, нам трудно держать фокус, так как мы можем одновременно думать о работе, списке покупок или слушать подкаст. Намерение зачем-то зайти в комнату также идет фоном. Кроме того, если мы не отдыхаем, то наш мозг устает концентрироваться, — сказала Павлова.

Она добавила, что подобное может случаться по одному-два раза в день без повода для беспокойства. Однако, по словам врача, если количество таких провалов в памяти больше пяти, то необходимо качественно отдохнуть или обратиться к специалисту, чтобы получить рекомендации по поддержке организма.

