Села батарейка? Какие витамины пить весной, чтобы не падать с ног

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К марту организм подходит с багажом из четырех месяцев короткого светового дня, скудного питания и минимального движения. Результат предсказуем: сонливость, раздражительность, шелушение кожи, ломкость ногтей, частые простуды и тяга поспать даже после восьми часов сна — это классические симптомы нехватки витаминов после зимы. Вопрос: «Какие витамины пить весной?» становится не прихотью, а медицинской необходимостью.

Что принимать в первую очередь:

  1. Витамин D3 — главный дефицит жителей России; норма для взрослого — 2000 МЕ в сутки, при подтвержденном дефиците врач назначает до 5000 МЕ; принимать с витамином K2 для усвоения.

  2. Железо — особенно важно для женщин; при слабости и бледности сначала сдать анализ на ферритин, и только потом принимать; форма бисглицината железа усваивается мягче всего.

  3. Витамин C — 500–1000 мг в сутки, лучше в виде аскорбата, не аскорбиновой кислоты, чтобы не раздражать желудок.

  4. Комплекс группы B (B1, B6, B12) — отвечает за энергию, работу нервной системы и качество сна.

  5. Магний — снимает тревожность, судороги и хроническую усталость; форма глицината или малата предпочтительнее оксида.

  6. Цинк + селен — поддерживают иммунитет и гормональный фон.

При выборе витаминного комплекса весной ориентируйтесь на состав: ищите продукты, где D3 идет вместе с K2, железо — в хелатной форме, а магний — не в форме оксида.

Как питаться правильно весной: краткое меню для иммунитета:

  • завтрак: овсянка с семенами тыквы и горстью сухофруктов — железо, цинк, магний;

  • обед: тушеная чечевица с морковью и зеленью, ломтик ржаного хлеба — витамины группы В, железо, клетчатка;

  • ужин: запеченная рыба (скумбрия, лосось) с брокколи — омега-3, D, витамин C;

  • перекус: горсть грецких орехов + апельсин или киви — магний, C, антиоксиданты;

  • народный рецепт: смесь кураги, изюма, грецкого ореха, меда и лимона (по 100 г каждого) — по 1 чайной ложке утром натощак; работает как мягкий иммуностимулятор и источник микроэлементов.

Понять, как питаться правильно весной, несложно: акцент на белок, темную зелень, жирную рыбу и ферментированные продукты (квашеная капуста, натуральный йогурт). Они восстанавливают микрофлору кишечника — а значит, и иммунитет.

Тело после зимы не сломано — оно просто ждет поддержки. Дайте ему нужные вещества, добавьте 20–30 минут ходьбы в день на свежем воздухе, и уже через две недели разница будет ощутимой.

Необходимо напомнить, что если вы хотите знать, какие витамины нужно пить весной, то с максимальной пользой вам даст ответ на этот вопрос врач-терапевт. Он же расскажет о правильном питании и поддержке иммунитета, если вы пожалуетесь ему на слабость или общее недомогание.

Виктория Семенова
