20 февраля 2026 в 12:50

Терапевт предупредила о рисках проблем с сердцем весной

Терапевт Сысоева: весной возможны проблемы с сердцем, астма и экземы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной у людей могут обостряться болезни сердца, гипертония, астма и экземы, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. По ее словам, причиной становятся перепады давления и температур. Многие люди постоянно чувствуют себя плохо, подчеркнула эксперт.

Весной из-за сезонных колебаний давления и перепадов температур чаще обостряются гипертония, ишемическая болезнь сердца, астма, бронхиты, артриты, артрозы, экземы, дерматиты. В марте многие люди быстро устают и чувствуют постоянное недомогание, — пояснила врач.

По ее словам, «весенний авитаминоз» возникает из-за дефицита витамина D (его еще называют «солнечным»). Для снижения риска обострений рекомендуется употреблять больше витаминов A, C, D, заниматься спортом на свежем воздухе и много спать, отметила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с весенним авитаминозом. Восполнить дефицит витамина D поможет печень трески и минтая. Недостаток витамина С можно закрыть с помощью болгарского перца, квашеной капусты и отвара шиповника. Витамин В можно получить из мяса и цельнозерновых круп.

Степанида Королева
С. Королева
