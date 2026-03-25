Ешьте и худейте легко: ваш организм скажет спасибо за такой завтрак

Начни утро с детокс-завтрака: рецепт зеленого смузи для бодрости и энергии

Ешьте и худейте легко: ваш организм скажет спасибо за такой завтрак

Утренний прием пищи задает тон всему дню и влияет на продуктивность. Совет диетологов прост: начните утро с детокс-завтрака. Зеленый смузи-боул станет лучшим решением для заряда бодрости без тяжести в желудке.

Для приготовления понадобятся: спелый авокадо (1 шт.), свежий шпинат (50 г), замороженная цветная капуста (100 г), семена конопли (1 ст. л.), кокосовое молоко (150 мл), лайм (половина), мед (1 ч. л.). Секрет текстуры кроется в замороженной капусте вместо банана, что снижает сахар в готовом продукте и добавляет ему кремовости. Семена конопли дают редкий ореховый привкус и заряд белка.

Все компоненты взбиваются блендером до однородной массы. Готовая смесь выкладывается в глубокую тарелку и украшается орехами или ягодами. Решив начать утро с детокс-завтрака, вы быстрее пробуждаете свой организм, который к тому же получит нужные для отличного дня витамины и микроэлементы. Такое блюдо подходит даже тем, кто строго следит за фигурой и здоровьем.

Калорийность на 100 г: 85 ккал.

БЖУ: 1,8/6,6/4,7.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального шоколадного суфле.