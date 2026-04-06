ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе Гладков: три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине скорой помощи

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадали два фельдшера и водитель, у них диагностированы баротравмы.

Глава региона уточнил, что инцидент произошел в селе Борисовка Волоконовского округа. Для обследования пострадавших доставляют в Валуйскую центральную районную больницу, а сам автомобиль скорой получил повреждения.

Также в Белгородском округе в поселке Майский при сбитии дрона выбито окно квартиры в многоквартирном доме. В селе Таврово от удара беспилотника повреждены кровля складского помещения и два легковых автомобиля. В селе Красный Октябрь на территории сельхозпредприятия атака дрона повредила фасад и остекление одного из помещений.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.

Глава региона до этого заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Позже Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.