Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 19:43

ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе

Гладков: три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали автомобиль скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадали два фельдшера и водитель, у них диагностированы баротравмы.

Глава региона уточнил, что инцидент произошел в селе Борисовка Волоконовского округа. Для обследования пострадавших доставляют в Валуйскую центральную районную больницу, а сам автомобиль скорой получил повреждения.

Также в Белгородском округе в поселке Майский при сбитии дрона выбито окно квартиры в многоквартирном доме. В селе Таврово от удара беспилотника повреждены кровля складского помещения и два легковых автомобиля. В селе Красный Октябрь на территории сельхозпредприятия атака дрона повредила фасад и остекление одного из помещений.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что капитана затонувшего в Азовском море сухогруза доставили в Геническую ЦРБ. По его словам, старший помощник капитана погиб, судьба еще двух человек на данный момент неизвестна.

Глава региона до этого заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Позже Сальдо подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили беспилотники для удара по сухогрузу. Он предупредил об ответных мерах за совершенную атаку.

Регионы
атаки
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху
США обезглавили разведку КСИР, ВСУ «добрались» до Геленджика: что дальше
Два российских региона одновременно объявили ракетную опасность
Военэксперт назвал условие, без которого БПЛА на поле боя малоэффективны
Захарова раскрыла, чем Венгрия «бесит» Запад
Политолог объяснил, до чего Европу доведут реваншистские настроения
Европеист раскрыл планы Германии на войну против России
Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки
Сотрудник ТЦК задекларировал золото в слитках на $219 тыс.
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
«Это мало»: срок бывшему главе Курской области назвали недостаточным
Захарова назвала неочевидную причину ударов по энергетике Венгрии
Политолог объяснил, почему ЕС игнорирует притеснения русских в Прибалтике
«Терроризм чистой воды»: Захарова жестко осудила атаку ВСУ на КТК
Проходящие через Ормузский пролив суда обязали использовать новое название
В Госдуме разоблачили антигуманный план западных элит против человечества
Израиль разнес в щепки три военных аэродрома в Тегеране
TikTok в ОАЭ разослал тревожные предупреждения пользователям
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.