Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 06:15

Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Головокружение в состоянии покоя может свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами головного мозга, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова. По ее словам, при нарушении речи и онемении конечностей необходимо незамедлительно обратиться за помощью специалиста.

Если головокружение появляется в покое, сопровождается слабостью, нарушением речи, онемением конечностей, двоением в глазах или сильной головной болью — это повод для немедленного обращения к врачу. Такие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, сосудами головного мозга или неврологические заболевания, включая инсульт. Не игнорируйте тревожные сигналы — своевременная диагностика поможет избежать серьезных последствий, — предупредила Самойлова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что смена обстановки заставляет мозг переключаться с текущих задач, поэтому человек может внезапно забыть, зачем он вошел в комнату. Однако, по ее словам, возвращаясь на прежнее место, он быстро восстанавливает контекст и вспоминает нужное действие.

Здоровье
врачи
советы
заболевания
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.