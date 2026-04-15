Врач рассказала, когда головокружение становится тревожным сигналом

Головокружение в состоянии покоя может свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами головного мозга, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова. По ее словам, при нарушении речи и онемении конечностей необходимо незамедлительно обратиться за помощью специалиста.

Если головокружение появляется в покое, сопровождается слабостью, нарушением речи, онемением конечностей, двоением в глазах или сильной головной болью — это повод для немедленного обращения к врачу. Такие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, сосудами головного мозга или неврологические заболевания, включая инсульт. Не игнорируйте тревожные сигналы — своевременная диагностика поможет избежать серьезных последствий, — предупредила Самойлова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что смена обстановки заставляет мозг переключаться с текущих задач, поэтому человек может внезапно забыть, зачем он вошел в комнату. Однако, по ее словам, возвращаясь на прежнее место, он быстро восстанавливает контекст и вспоминает нужное действие.