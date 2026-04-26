В МВД РФ озвучили, туристы какой страны попали под внимание ведомства Колокольцев: МВД следит за обеспечением безопасности российских туристов в КНДР

Министерство внутренних дел России внимательно следит за обеспечением безопасности российских туристов, посещающих КНДР, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев информационной службе «Вести». По его словам, поток туристов из России в Северную Корею за последние два года увеличился вдвое.

С 2024-го по 2025 год в два раза увеличился этот поток. <…> Обмениваемся вопросами, как лучше нам обеспечить безопасность наших сограждан, приезжающих в КНДР, по туристическим путевкам. Эти и другие вопросы находятся в зоне внимания, — отметил Колокольцев.

Глава МВД также положительно оценил концепцию КНДР по охране порядка, назвав создание полиции в стране хорошей идеей. В настоящее время функции полиции в КНДР выполняют подразделения Министерства общественной безопасности.

Ранее Колокольцев указал, что граждане КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области от украинских захватчиков, доказали на деле, что Северная Корея и Россия являются настоящими друзьями и союзниками. Он подчеркнул, что военнослужащие проявили мужество и героизм. Глава ведомства также отметил, что российские делегации убедились, как в Северной Корее чтят память о погибших советских воинах, захороненных на корейской земле.