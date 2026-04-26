26 апреля 2026 в 02:20

Немцы начали сильнее поддерживать правую партию АдГ

Bild: уровень поддержки АдГ обновил рекорд и достиг 28% по результатам опроса

Берлин, Германия
Поддержка правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла рекордных 28%, сообщает Bild со ссылкой на новый опрос института INSA. Это на один процентный пункт больше предыдущего показателя.

Отрыв АдГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который входит в правящую коалицию, теперь составляет четыре процентных пункта. Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала 14% поддержки, партия «Зеленые» — 12%, а «Левая партия» — 11%. АдГ, по данным СМИ, продолжает лидировать по популярности среди немецких партий.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля среди 1203 человек, погрешность не превышает 2,9%. АдГ уже становилась лидирующей партией страны по результатам четырех основных опросов. На выборах в бундестаг 2025 года блок ХДС/ХСС одержал победу, а АдГ заняла второе место с результатом 20,8%.

Рост популярности фракции фиксируется на фоне политической нестабильности в Германии. Если эта тенденция сохранится, партия может серьезно повлиять на расстановку сил перед следующими выборами.

Ранее сообщалось, что АдГ выступает против создания единой армии Европейского союза и дальнейшего расширения НАТО на восток. Сопредседатель политической силы Алис Вайдель подчеркнула, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ЕС следует стремиться к значительной военной и стратегической самостоятельности.

Европа
Германия
адг
опросы
