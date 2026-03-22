22 марта 2026 в 18:48

В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС

Вайдель заявила, что АдГ против создания единой армии ЕС и расширения НАТО

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против создания единой армии Европейского союза и дальнейшего расширения НАТО на восток, заявила в интервью сербской газете «Политика» сопредседатель политической силы Алис Вайдель. Она подчеркнула, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ЕС следует стремиться к значительной военной и стратегической самостоятельности.

Как АдГ мы категорически отвергаем попытки создания полностью интегрированной европейской армии. Любое дальнейшее расширение НАТО на восток затруднит установление стабильного европейского мирного порядка, — объяснила политик.

По словам Вайдель, ее партия поддерживает развитие собственной европейской системы безопасности, которая могла бы дополнять НАТО. Она также указала, что в идеале такая структура могла бы предусматривать участие России как партнера, способствующего обеспечению мира и стабильности.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» заявила, что отказ немецких властей от участия в Совете мира стал ошибочным решением. Вайдель отметила на заседании парламента, что новая структура, инициированная США, способна помочь в преодолении проблем, связанных с неэффективной работой ООН.

В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
