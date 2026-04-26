В Раде предположили, к чему приведет массовое снятие брони на Украине Депутат Рады Федиенко: отмена брони приведет к бегству украинцев за границу

Массовое снятие брони от мобилизации на Украине не приведет к увеличению численности военнослужащих, а спровоцирует еще более активный отток мужчин за границу, заявил на своей странице в соцсетях депутат Верховной рады Александр Федиенко в ответ на сообщения о возможной радикальной реформе призыва. По его словам, властям нужно четко понимать причинно-следственные связи.

В таких вопросах нужно четко понимать причинно-следственные связи: появится ли больше военнослужащих на Украине или они появятся в другой стране, — добавил депутат.

Минобороны Украины в данный момент рассматривает вариант полной отмены брони, за исключением сотрудников оборонных предприятий. Федиенко выразил скепсис, особенно в части снятия брони с энергетиков и связистов. По его мнению, проблема требует взвешенного подхода.

Также в числе предложений — отмена розыска уклонистов и переход к более целевому набору, например по возрасту или конкретным специальностям. В данный момент вопросы отмены брони и розыска находятся лишь на стадии идей. Инициативы пока не сформулированы, поэтому в Раде они не рассматриваются и на голосование не выносятся.