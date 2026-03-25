Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник

В Кемерово разразился грандиозный скандал: задержано руководство частной наркологической клиники, разрекламированной рэпером Гуфом. Как выяснилось, там умер пациент, а постояльцев, по версии следователей, пичкали наркотиками. Директору и главврачу учреждения предъявили серьезные обвинения. Как «лечили» в рехабе, что известно о его основателе, какой вред здоровью пациентов могли нанести работающие там люди — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют руководство рехаба в Кемерово

В Кемерово задержали сотрудников частной наркологической клиники «Свобода», где, по версии следствия, пациентов лечили психотропными препаратами без лицензии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. В ведомстве уточнили, что в августе 2025 года в учреждении умер 37-летний мужчина. Спустя несколько месяцев еще одному пациенту потребовалась экстренная помощь — его доставили в отделение острых отравлений городской больницы.

Под стражу взяты бывший главный врач и директор учреждения. Следователи выяснили, что руководитель заключил 11 договоров с пациентами, среди которых оказался несовершеннолетний. В помещении клиники прошли обыски: правоохранители изъяли ампулы с психотропными веществами, а также технику и документы.

«Кроме этого, в ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты ампулы, содержащие психотропные вещества, предназначенные для последующего незаконного сбыта», — отметили в СК.

Обоих фигурантов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека), а директора клиники еще и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ).

Кто из знаменитостей лечился в кемеровском рехабе

Амбассадором «Свободы» долгое время выступал российский рэпер Гуф (Алексей Долматов). После задержания руководства клиники музыкант на своей странице в соцсетях отрекся от дальнейшего сотрудничества с медучреждением. Используя ненормативную лексику, он также выразил искреннее недоумение от происходящих в клинике событий.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что рэперу не будет грозить наказание за сотрудничество с кемеровским рехабом. По его словам, быть амбассадором не значит являться официальным представителем учреждения.

«Я допускаю, что Гуф, как человек с зависимостями, мог сочувствовать таким же несчастным, как и он, мог по каким-то собственным убеждениям рекламировать эту клинику. И очень мудро с его стороны заявить о том, что он прекращает с рехабом все свои отношения в связи со вскрывшимися злоупотреблениями. Это абсолютно нормально, никакой ответственности для него это не повлечет», — заявил Багатурия.

Известно, что в апреле 2025 года в столичном филиале клиники проходил реабилитацию рэпер Паша Техник (Павел Ивлев). Гуф навещал его в палате и записывал с ним интервью о зависимости. Среди других звездных гостей клиники — рэперы Slim (Вадим Мотылев) и Гио Пика (Георгий Джиоев), которые также рассказывали в интервью основателю и учредителю клиники Антону Соколову о своих проблемах.

Как лечили пациентов в кемеровском рехабе

Как указано на сайте кемеровской клиники «Свобода», с 2016 года персоналу удалось вылечить три тысячи человек, а миссия учреждения заключается в помощи «легко и комфортно избавиться от зависимости». Там сказано, что у клиники открыты девять филиалов. Также на официальном сайте учреждения содержится информация о лицензии, выписанной в 2024 году.

После задержания руководства «Свободы» появились версии, что пациентам якобы давали наркотики. По предварительной информации, делали это якобы для того, чтобы выработать у пациентов толерантность к запрещенным веществам: тогда они могли подольше оставаться в рехабе ради дозы. При этом персонал клиники сообщал родственникам пациентов, что лечение проходит нормально.

Родные погибшего в рехабе мужчины утверждают, что сначала представители клиники требовали с них деньги за лечение, а вскоре — избили. 28-дневный курс реабилитации в клинике стоил почти 300 тыс. рублей.

Также, по неподтвержденным данным, медики из клиники могли вводить пациентов в медикаментозный сон, несмотря на то что палаты были не оборудованы для этого аппаратами ИВЛ и в учреждении не дежурил штатный анестезиолог-реаниматолог. При этом рецепты на лекарства персонал «Свободы» якобы получал нелегально, а сотрудники незаконно выезжали на дом и за деньги ставили капельницы алкоголикам и наркоманам. Официально эта информация не подтверждалась.

Что касается основателя сети рехабов Антона Соколова, то, по информации СМИ, в 2020 году его самого лишали прав за езду под наркотиками. Кроме того, с 2011 года он находился в розыске за грабеж, его задержали в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Несмотря на все вышеперечисленные обвинения, руководство кемеровского рехаба может избежать наказания после проведения экспертиз, уточнил Вадим Багатурия.

«Надо понимать, что такого рода новости, как правило, носят эмоциональный характер. И если посмотреть на всех пациентов, то наверняка будут и те, кто доволен. Также нужно дождаться результатов официального расследования. Следственный комитет, очевидно, будет назначать экспертизы. Если будет установлено, что нет причинно-следственной связи между действиями клиники и смертью человека, то, соответственно, для этой клиники не наступит никаких уголовно-правовых последствий», — сообщил адвокат.

Какой ущерб здоровью могли нанести пациентам в кемеровском рехабе

Психотропная терапия является частью комплексного лечения наркологических больных, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун. По его словам, она может применяться как на этапе медицинской реабилитации, так и при дальнейшем лечении.

«Принимается по назначению врача в тех дозировках, которые являются терапевтическими, и каких-то отравлений не бывает, потому что состояние [пациента] отслеживается каждый день. То, что произошло, — случай экстраординарный», — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что лицензия именно на лечение психотропными препаратами не требуется, однако медицинская организация обязана получать этот документ на медицинскую деятельность в области психиатрии и наркологии.

В свою очередь врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что у любых препаратов есть побочные эффекты. По его словам, все зависит от дозировки психотропного вещества. Врач отметил, что при неумеренном или неграмотном приеме психотропы могут привести к остановке дыхания из-за паралича дыхательного центра, к злокачественному нейролептическому синдрому и другим последствиям.

«Там достаточно много побочек, которые должен корректировать только квалифицированный врач, психиатр и психиатр-нарколог. Помимо квалификации, он, конечно, должен быть сертифицирован и обязательно в лицензированном учреждении», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при назначении психотропных препаратов необходимо учитывать противопоказания пациента, наличие у него аллергических реакций и сопутствующих заболеваний.

«У нас достаточно большое количество психиатрических, наркологических клиник, где применяют эти препараты, например, для купирования психомоторного возбуждения, когда человек в остром психозе, неадекватный, социально опасный для себя и окружающих. Словами же его не приведешь в норму. Он абсолютно недоступен продуктивному контакту. Но в психиатрических клиниках же не умирает каждый второй», — отметил Казанцев.

