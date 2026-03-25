Врач объяснил, как в распиаренном Гуфом рехабе могли навредить пациентам

Неумеренное или неграмотное назначение психотропных препаратов может повлечь тяжелые побочные эффекты, рассказал NEWS.ru врач — психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев, комментируя задержание руководства частной наркологической клиники в Кемерово, где скончался пациент. По его словам, осложнениями могут быть паралич дыхательного центра или злокачественный нейролептический синдром.

Там достаточно много побочек, которые должен корректировать только квалифицированный врач, психиатр и психиатр-нарколог. Помимо квалификации, он, конечно, должен быть сертифицирован, и обязательно в лицензированном учреждении, — подчеркнул Казанцев.

Он добавил, что при назначении психотропных препаратов необходимо учитывать противопоказания пациента, наличие у него аллергических реакций и сопутствующих заболеваний. Кроме того, нарколог рассказал, что подобные препараты широко применяются, если человек находится в остром психозе и ведет себя опасно. Однако в сертифицированных клиниках, где все делают по правилам, никто не умирает, уточнил он.

Ранее в Кемерово задержали сотрудников частной клиники, где пациентов лечили психотропными препаратами без лицензии. По данным СК, в августе 2025 года в учреждении умер 37-летний мужчина. Спустя несколько месяцев еще одному человеку потребовалась экстренная помощь: его доставили в отделение острых отравлений городской больницы. По версии следствия, сотрудники клиники, не имея соответствующей лицензии, осуществляли введение психотропных веществ пациентам. После ЧП рэпер Гуф (Алексей Долматов), являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением.