Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 18:00

Врач объяснил, как в распиаренном Гуфом рехабе могли навредить пациентам

Психиатр Казанцев: пациент кемеровского рехаба мог умереть от побочных эффектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неумеренное или неграмотное назначение психотропных препаратов может повлечь тяжелые побочные эффекты, рассказал NEWS.ru врач — психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев, комментируя задержание руководства частной наркологической клиники в Кемерово, где скончался пациент. По его словам, осложнениями могут быть паралич дыхательного центра или злокачественный нейролептический синдром.

Там достаточно много побочек, которые должен корректировать только квалифицированный врач, психиатр и психиатр-нарколог. Помимо квалификации, он, конечно, должен быть сертифицирован, и обязательно в лицензированном учреждении, — подчеркнул Казанцев.

Он добавил, что при назначении психотропных препаратов необходимо учитывать противопоказания пациента, наличие у него аллергических реакций и сопутствующих заболеваний. Кроме того, нарколог рассказал, что подобные препараты широко применяются, если человек находится в остром психозе и ведет себя опасно. Однако в сертифицированных клиниках, где все делают по правилам, никто не умирает, уточнил он.

Ранее в Кемерово задержали сотрудников частной клиники, где пациентов лечили психотропными препаратами без лицензии. По данным СК, в августе 2025 года в учреждении умер 37-летний мужчина. Спустя несколько месяцев еще одному человеку потребовалась экстренная помощь: его доставили в отделение острых отравлений городской больницы. По версии следствия, сотрудники клиники, не имея соответствующей лицензии, осуществляли введение психотропных веществ пациентам. После ЧП рэпер Гуф (Алексей Долматов), являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением.

наркология
клиники
психотропы
лекарства
побочные эффекты
Максим Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.