24 марта 2026 в 21:03

В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов

Сотрудников безлицензионной клиники задержали после смерти пациента в Кемерово

В Кемерово задержали сотрудников частной клиники, где пациентов лечили психотропными препаратами без лицензии, передает СК. По данным ведомства, в августе 2025 года в учреждении умер 37-летний мужчина. Спустя несколько месяцев еще одному пациенту потребовалась экстренная помощь: его доставили в отделение острых отравлений городской больницы.

Под стражу взяты бывший главный врач и директор учреждения. По данным следствия, руководитель заключил 11 договоров с пациентами, среди которых оказался несовершеннолетний. В помещении клиники прошли обыски: правоохранители изъяли ампулы с психотропными веществами, а также технику и документы.

По версии следствия, группа лиц из числа работников частной клиники осуществляла противоправную деятельность, связанную с оказанием платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В частности, установлено, что сотрудники клиники, не имея соответствующей лицензии, осуществляли введение психотропных веществ пациентам, — говорится в материале.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе скончался новорожденный малыш. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению родственников, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но врачи настояли на естественных родах. Юрист Юлия Липинская сообщила, что одному из врачей уже предъявлено официальное обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

