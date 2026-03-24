В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов

В Кемерово задержали сотрудников частной клиники, где пациентов лечили психотропными препаратами без лицензии, передает СК. По данным ведомства, в августе 2025 года в учреждении умер 37-летний мужчина. Спустя несколько месяцев еще одному пациенту потребовалась экстренная помощь: его доставили в отделение острых отравлений городской больницы.

Под стражу взяты бывший главный врач и директор учреждения. По данным следствия, руководитель заключил 11 договоров с пациентами, среди которых оказался несовершеннолетний. В помещении клиники прошли обыски: правоохранители изъяли ампулы с психотропными веществами, а также технику и документы.

По версии следствия, группа лиц из числа работников частной клиники осуществляла противоправную деятельность, связанную с оказанием платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В частности, установлено, что сотрудники клиники, не имея соответствующей лицензии, осуществляли введение психотропных веществ пациентам, — говорится в материале.

