25 марта 2026 в 14:18

Стало известно о связи Паши Техника с рехабом «Свобода»

Паша Техник проходил реабилитацию в клинике «Свобода» в Кемерово

Паша Техник Фото: Социальные сети
Ушедший из жизни в апреле 2025 года рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) проходил реабилитацию в клинике «Свобода» в Кемерово, где умер один из пациентов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, он попал в рехаб в марте 2025 года. В клинику к нему приходил рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), который записывал с ним интервью о зависимости.

Среди других звездных гостей «Свободы» — рэперы Slim (настоящее имя — Вадим Мотылев) и Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев), которых также приглашали на интервью, где они рассказывали о своей зависимости. Вопросы задавал основатель и учредитель клиники Антон Соколов.

По данным SHOT, в 2020 году Соколова лишали прав за вождение в состоянии наркотического опьянения — решение вынес суд в Междуреченске Кемеровской области. Кроме того, как пишет канал, с 2011 года он находился в розыске за грабеж, а в 2017-м был задержан в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего Гуф, являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.

Паша Техник
рехабы
клиники
Кемерово
рэперы
Гуф
смерти
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

