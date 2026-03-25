Стало известно о связи Паши Техника с рехабом «Свобода»

Ушедший из жизни в апреле 2025 года рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) проходил реабилитацию в клинике «Свобода» в Кемерово, где умер один из пациентов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, он попал в рехаб в марте 2025 года. В клинику к нему приходил рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), который записывал с ним интервью о зависимости.

Среди других звездных гостей «Свободы» — рэперы Slim (настоящее имя — Вадим Мотылев) и Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев), которых также приглашали на интервью, где они рассказывали о своей зависимости. Вопросы задавал основатель и учредитель клиники Антон Соколов.

По данным SHOT, в 2020 году Соколова лишали прав за вождение в состоянии наркотического опьянения — решение вынес суд в Междуреченске Кемеровской области. Кроме того, как пишет канал, с 2011 года он находился в розыске за грабеж, а в 2017-м был задержан в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего Гуф, являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.