Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше

Президент США Дональд Трамп будет вынужден отступить от поддержки Украины из-за ближневосточного кризиса, российский лидер Владимир Путин лишил региональных чиновников возможности «откупиться» от внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтруд РФ раскрыл размер заработка трудовых мигрантов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп «не вывозит»? Почему президенту США придется бросить Киев

Инсайдеры сообщают о крутом повороте в битве сверхдержав: российские спутники-шпионы «Зоркий», «Персона» и «Янтарь» стали катастрофой для США. Информация о том, что Москва передает Тегерану спутниковые данные для наведения ракет на американские и израильские базы, вызвала шок в Вашингтоне.

Как сообщает Telegram-канал «Полковник Чернов», вопреки слухам о возможной заморозке обмена разведданными, Москва в связке с Пекином продолжит бесперебойно снабжать КСИР спутниковыми и радиоэлектронными данными.

Вместе с тем Трамп 22 марта выдвинул ультиматум Ирану: снять блокаду Ормузского пролива и выпустить нефть, иначе США нанесут удары по иранским электростанциям. По информации источников, на Ближний Восток уже направлены 5–7 тыс. морпехов — наблюдатели предполагают, что Пентагон готовится к наземному вторжению. Но в КСИР предупредили: если Трамп совершит ошибку, он даже не сможет вывезти гробы своих солдат.

Потери США в регионе уже значительны. Как сообщает Telegram-канал Condottiero, Иран вывел из строя почти все американские военные базы. Из-за сбоев в командовании США планируют перенести значительную часть пунктов управления на базу «Диего-Гарсия» в Индийском океане.

Тем временем Россия, по оценкам Der Spiegel, может получить до $250 млрд дополнительных доходов от войны в Иране. Санкции с российской нефти вынужденно снимаются, танкерный флот вновь направляется в Индию, а союзник Москвы наносит удары по военным базам США.

Инсайдеры не без оснований предполагают, что Трамп вынужден сдаться в украинском вопросе: все его планы использовать Киев для давления на Россию пошли прахом. Вашингтону жизненно необходима стабилизация на одном направлении, пока иранская воронка пожирает основные ресурсы.

Конец чиновничьей вольницы? Путин подписал новый закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий безальтернативную дисквалификацию для региональных чиновников, которые регулярно игнорируют предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения разработали по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Документ касается должностных лиц в органах тарифного регулирования российских регионов, которые три и более раз в течение года не выполнили законные решения антимонопольной службы.

Ранее за несвоевременное выполнение предписаний ФАС должностным лицам грозил штраф в размере 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, а юридическим лицам — штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Однако практика показала, что суды редко применяют дисквалификацию, а штрафы не предотвращают повторные нарушения.

Новый законопроект предлагает ввести для должностных лиц безальтернативную дисквалификацию. КоАП РФ дополнен частью 5.1 статьи 15.1, согласно которой за неоднократное (три и более раза в год) неисполнение решений ФАС работникам органов по регулированию цен и тарифов грозит дисквалификация на срок до трех лет. Штраф как альтернатива не предусмотрен.

Новое положение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сколько получают мигранты? Минтруд озвучил суммы

Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости. Журналисты отметили, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.

Высокую зарплату в 250 тыс. рублей в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальника склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тыс. рублей.

Самые низкие предлагаемые зарплаты не превышают 25 тыс. рублей в месяц — такие вакансии опубликованы преимущественно во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход — 23,5 тыс. рублей в месяц — предлагают шеф-повару в Смоленской области.

Профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова заявила NEWS.ru, что такие сферы, как строительство, ЖКХ, грузоперевозки, а также производство и ретейл, являются самыми востребованными для притяжения иностранной рабочей силы. При этом высокие зарплаты касаются лишь узкого сегмента, а основная масса мигрантов трудится в сферах, не пользующихся спросом у местного населения, отметила она.

«Как правило, иностранные граждане заняты в сферах, которые не популярны у местного населения. На таких вакансиях часто не требуется высокая квалификация, но есть опасность для жизни или приходится заниматься тяжелым физическим трудом. <...> Традиционно иностранные специалисты востребованы в ЖКХ, строительстве и грузоперевозках во всех регионах. В настоящее время здесь, как и в производстве, ретейле и промышленности, наблюдается острая нехватка персонала, что приводит к росту зарплат», — сказала Нежникова.

Хотя наиболее высокие зарплаты в России для иностранных работников предлагаются на руководящих должностях, массовый сегмент трудовых мигрантов имеет иные доходы, обратила внимание эксперт. В топе вакансий, по ее словам, — курьеры со средним заработком 155 тыс. рублей, таксисты (153 тыс. рублей), производственные рабочие (до 147 тыс. рублей) и водители грузовиков (136 тыс. рублей).

