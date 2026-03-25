Куда пойти учиться после 9-го класса в 2026 году: востребованные специальности

Куда пойти учиться после 9-го класса в 2026 году: востребованные специальности

Девятый класс — время первого серьезного выбора. Остаться в школе или уйти в колледж? Если еще пару десятилетий назад уход после 9-го класса воспринимался отрицательно, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Спрос на специалистов среднего звена растет, а государство активно вкладывается в развитие системы СПО. По оценкам Минтруда, значительная часть кадровой потребности приходится на специалистов со средним профессиональным образованием (по отдельным оценкам — до 60–65%). Поэтому вопрос, куда поступить после 9-го класса в 2026 году становится не просто актуальным, а стратегически важным. В этом гиде разберем самые перспективные направления, сроки обучения, проходные баллы и дадим практические советы по выбору.

Топ-50 перспективных профессий СПО: что это и как выбрать

В России сейчас наметилась устойчивая тенденция: число школьников, поступающих в 10-й класс, сокращается, и все больше детей после 9-го класса выбирают поступление в техникум или колледж. По данным Минпросвещения, около половины и более выпускников 9-х классов выбирают колледжи и техникумы. В некоторых регионах, как например в Амурской области, этот показатель еще выше — там в колледжи собираются идти, как сообщает Минобрнауки региона, около 70% выпускников. Продолжить обучение в 10-м классе собираются уже меньше половины девятиклассников.

Исследования показывают, что интерес к среднему профессиональному образованию (СПО) складывается из двух групп факторов: «позитивного выбора» и «избегания трудностей».

Самая популярная причина — желание избежать ЕГЭ. Для многих школьников и их родителей отказ от необходимости сдавать единый госэкзамен является весомым аргументом.

Многие уверены, что после колледжа проще и быстрее найти работу по специальности, чем после вуза. А еще абитуриентов привлекает возможность получить конкретную рабочую профессию и хорошие практические навыки уже во время учебы, стать самостоятельным быстрее.

Еще в 2015 году Министерство труда сформировало список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Этот перечень регулярно обновляется, и в 2026 году топ профессий среднего образования включает в основном направления, связанные с технологическим суверенитетом страны.

В марте 2026 года правительство утвердило перечень из 300 программ обучения в колледжах и вузах, которые необходимы для технологического лидерства России. Среди них: искусственный интеллект и машинное обучение, интеллектуальные транспортные системы, лазерная физика, электрохимия, вирусология. Примечательно, что в этом списке нет экономики и юриспруденции — министр науки Валерий Фальков не раз подчеркивал переизбыток таких специалистов.

Но как выбрать свою профессию из сотен вариантов? Главный совет: ориентируйтесь не только на текущую моду, но и на свои склонности. Кому-то ближе работа с техникой, кто-то любит общаться с людьми, а кто-то мечтает создавать цифровые продукты. И для всех этих людей в 2026 году найдутся востребованные специальности в колледжах.

Советуем ориентироваться на федеральный проект «Профессионалитет». Эта программа позволяет сократить сроки обучения за счет интенсификации практических занятий под присмотром будущих работодателей. Основной акцент здесь сделан на то, чтобы студент как можно раньше погрузился в профессиональную среду. При выборе профессии из этого списка вы получаете гарантию того, что программа обучения актуальна, а оборудование в мастерских соответствует запросам ведущих предприятий страны.

IT-направления: разработчик, веб-разработка, программист — сроки и баллы

IT-сфера остается одним из лидеров спроса. По данным опроса работодателей, 30% компаний ищут IT-специалистов. И это не только программисты, но и специалисты по кибербезопасности, аналитики данных, разработчики веб-приложений.

В колледжах на базе 9-х классов открыты следующие IT-специальности.

Первое — «Разработка и управление программным обеспечением». Учиться — 3 года 10 месяцев, выпускник получает квалификацию «Программист». Это классическая подготовка для тех, кто хочет писать код и создавать софт.

Второе — «Веб-разработка». Программа короче — 2 года 10 месяцев, а квалификация звучит как «Разработчик веб-приложений». Здесь упор на создание сайтов, интернет-магазинов и всяких онлайн-сервисов.

И третье — «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем». Тоже 2 года 10 месяцев. Это о настройке, поддержке и об обслуживании компьютерной техники и программ, то есть о том, без чего не работает ни одна фирма.

Конкурс на такие направления традиционно высокий, поэтому проходные баллы в колледжи в 2026 году по IT-специальностям будут выше среднего. Хотя точные цифры зависят от конкретного учебного заведения, для поступления важно иметь хороший средний балл аттестата (зачастую он будет стремиться к идеальной пятерке), особенно по математике и информатике.

Технические специальности: электрик, мехатроник, метролог

Рабочие профессии переживают ренессанс. Опрос работодателей показал, что 65% компаний ожидает кадровый дефицит среди рабочих специальностей — прежде всего не хватает электриков и сварщиков. 45% компаний указали на нехватку инженеров и технических специалистов.

Перечислим востребованные технические специальности в колледжах в 2026 году.

Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация — техник-электрик, срок обучения — 3 года 10 месяцев.

Мехатроника и робототехника — специалист по мехатронике и робототехнике, 3 года 10 месяцев.

Метрологический контроль средств измерений — техник-метролог, 2 года 10 месяцев.

Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования — техник-механик, 3 года 10 месяцев.

Если вы раздумываете, куда поступить после 9-го класса в 2026 году с техническим складом ума, обратите внимание на мехатронику и мобильную робототехнику. Эти специалисты занимаются обслуживанием автоматизированных линий на современных заводах. А без метрологов и специалистов по контролю качества невозможно современное производство.

Эти специальности входят в топ-50 перспективных профессий и гарантируют трудоустройство. Зарплаты квалифицированных рабочих на производстве уже сейчас сопоставимы со средними зарплатами инженеров, а в перспективе будут только расти.

Важно: поступление в техникум после 9-го класса на технические специальности часто требует медицинской справки, например для будущих электриков.

Для творческих и гуманитариев: туризм, поварское дело, бухгалтер

Не всем по душе код или чертежи. Гуманитарный сектор в СПО также переживает трансформацию. Творческие профессии тоже не остались без внимания. Анализируете доступные колледжи после 9-го класса и потенциальные профессии? Смотрите список примечательных специальностей для гуманитариев ниже.

Туризм и гостеприимство — специалист по туризму и гостеприимству, срок обучения — 2 года 10 месяцев. Это направление особенно актуально в свете развития внутреннего туризма: нужны гиды, менеджеры по бронированию и управленцы отельного бизнеса, знающие специфику российских регионов.

Поварское и кондитерское дело — специалист по поварскому и кондитерскому делу, 3 года 10 месяцев. Ресторанный бизнес растет, и хорошие повара нарасхват.

Экономика и бухгалтерский учет — бухгалтер, срок обучения — 2 года 10 месяцев.

Для творческих специальностей, например дизайна или конструирования одежды, могут быть вступительные испытания. А еще нередко абитуриентам приходится проходить творческие экзамены. Зато в этих сферах личные качества человека и его творческий потенциал нередко ценятся выше, чем алгоритмическая точность машин.

Как выбрать колледж: бюджет, конкурс, общежитие, партнеры-работодатели

Выбор конкретного учебного заведения не менее важен, чем выбор профессии. На что обратить внимание?

В 2026 году в колледжах выделяют дополнительные бюджетные места. Например, в Тульской области 7959 мест профинансирует региональный бюджет и 525 — федеральный. Особое внимание уделяется федеральному проекту «Профессионалитет», в рамках которого открывают новые образовательные программы по запросу предприятий. Узнайте, есть ли в вашем регионе такие программы.

Конкурс. В отличие от вузов, в колледжи зачисляют по среднему баллу аттестата. Чем престижнее специальность, тем выше проходной балл. На IT-направления он будет максимальным. Обратите внимание на проходные баллы прошлых лет. Помните, что проходной балл — это балл последнего зачисленного абитуриента, и он может значительно вырасти, если на ваше направление подадут документы отличники.

Общежитие. Если вы планируете учиться в другом городе, обязательно уточните наличие общежития. Не все колледжи его предоставляют.

Партнеры-работодатели. Лучшие колледжи тесно сотрудничают с предприятиями. Узнайте, есть ли у колледжа договоренности о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве. Это ваш шанс получить работу сразу после выпуска. Если учебное заведение сотрудничает с крупным заводом, IT-компанией или сетью ресторанов, это означает, что учебная программа согласована с рынком, а лучшим студентам гарантировано трудоустройство с первого дня получения диплома. Посещайте дни открытых дверей, чтобы лично увидеть оборудование в мастерских — это лучший индикатор качества образования.

Новые правила приема. В 2026 году в ряде регионов (например в Смоленской области) запущен эксперимент: для поступления в колледж достаточно сдать всего два экзамена — русский язык и математику. Уточните, действует ли такая система в вашем регионе. Состояние жилого фонда часто можно оценить по фотографиям в социальных сетях или отзывам студентов.

Что будет после колледжа: работа или вуз без ЕГЭ

Многие считают колледж тупиковым вариантом, но это не так. После окончания СПО у вас есть два пути.

Работа. Вы получаете профессию и можете сразу начать зарабатывать. Квалифицированные рабочие, техники, программисты со средним образованием востребованы на рынке. По прогнозам, в ближайшие годы дефицит таких кадров будет только расти.

Вуз без ЕГЭ. Выпускники колледжей имеют право поступать по внутренним экзаменам вуза. Таким образом, человек к 23 годам имеет и практический стаж работы, и диплом о высшем образовании, что делает его «золотым» кандидатом для любого HR-департамента. В 2026 году грань между «синими воротничками» (рабочими) и «белыми воротничками» (офисными сотрудниками) стирается — важны компетенции, а система среднего профессионального образования дает их максимально концентрированно.

Что делать прямо сейчас?

Изучите список профессий, которым обучают после 9-го класса в колледжах вашего региона, и выберите 2-3 направления, которые вам интересны.

Посетите дни открытых дверей в колледжах вашего города.

Уточните проходные баллы в колледжи прошлых лет — это даст ориентир.

Подтяните оценки по профильным предметам.

Следите за новостями: в регионах могут быть свои особенности приемной кампании.

Помните: выбор после 9-го класса — не приговор, а старт. Вы всегда можете продолжить образование, сменить профессию или вырасти до руководителя. Главное — сделать первый шаг осознанно. В условиях 2026 года среднее профессиональное образование выглядит как максимально прагматичный и вариант. Изучайте направления, сравнивайте условия и не бойтесь менять траекторию, если чувствуете в себе потенциал для прикладного творчества или технического мастерства. Будущее за теми, кто умеет работать и головой, и руками.

